Simona Halep ar putea să dea chiar peste Emma Răducanu în turul trei la Australian Open.

Sportiva britanică cu tată român a vorbit despre posibilitatea întâlnirii cu idoul său din tenis.

Halep va juca cu Beatriz Haddad Maia în turul doi, iar Emma Răducanu o avea adversară pe Danka Kovinic din Muntenegru.

În cazul în care vor învinge, Simona și Emma se vor întâni în turul trei într-un meci așteptat de câteva luni bune.

"Evident că ar fi o oportunitate extraordinară să joc împotriva ei. Am mai fost în această poziție, oamenii m-au întrebat în două turnee diferite și nu s-a întâmplat. Vreau să mă concentrez pe ce am de făcut mâine și să fiu în cea mai bună formă posibilă.

Am obținut abia prima mea victorie în Australia, într-un turneu de Grand Slam. Am mai jucat la junioare și am pierdut în primul tur. Abia aștept să construiesc după această victorie. Încă învăț multe lucruri despre mine, cum să gestionez anumite momente, cum ar fi să joc meciuri la ore târzii. Sunt pași înainte pentru mine", a spus Emma Răducanu după victoria maginifică din primul tur cu Sloane Stephens,6-0, 2-6, 6-1.