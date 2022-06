Cum a ridicat Emma Răducanu 15.000 de spectatori în picioare la Wimbledon VIDEO

Emma Răducanu, favorita britanicilor la Wimbledon, a debutat cu dreptul în turneu, trecând de primul tur al competiției.

Emma a învins-o pe belgianca Alison Van Uytvank, în două seturi, scor 6-4, 6-4, în prima ei apariție pe Terenul Central, unde încap 15.000 de spectatori.

Ads

Britanica a avut un sprijin puternic din partea publicului, care i-a aplaudat fiecare minge, iar la final a aclamat-o la scenă deschisă, după un discurs sincer și emoționant.

„Este un sentiment incredibil și special să joc aici la Wimbledon. În clipa în care am ieșit pe acele uși, mergând pe teren, mi-am dat seama că a meritat să trec peste toate clipele grele, să joc pe Terenul Central și să câștig. Sunt extrem de încântată că voi juca aici iar. Am simțit dragostea publicului de când am pășit pe teren, dar și la antrenamente oamenii îmi spuneau: «Emma, vei reuși!». Iar eu răspundeam: «Da, pot»”, a spus Emma, în ovațiile asistenței.

În turul secund, Emma Răducanu o va întâlni pe franțuzoaiaca Caroline Garcia, aflată în revenire mare de formă, câștigătoarea turneului de la Bad Homburg, unde în finală a învins-o pe Bianca Andreescu.