Emma Răducanu a vorbit din nou în limba română: ”Dacă pierd, mă duc și mă plimb!” Britanica a dezvăluit unde își păstrează trofeul de la US Open

Jucătoarea britanică Emma Răducanu a declarat, joi, după ce s-a calificat în sferturi la Transylvania Open, că meciul cu Ana Bogdan a fost foarte dificil, românca arătându-şi experienţa.

“A fost un meci foarte greu, Ana este o adversară foarte bună”, a spus ea în limba română la Digi Sport. “A alergat foarte bine. A fost un meci foarte dificil. A trebuit să am răbdare. Ana şi-a arătat experienţa. Mi-a făcut plăcere să joc acest meci, a fost un meci bun”, a adăugat Răducanu, în engleză.

Ea a vorbit şi despre faptul că a asistat la meciul de miercuri al Simonei Halep cu Gabriela Ruse: “Simona este unul dintre idolii mei şi să o văd jucând a fost o experienţă cool. A fost un meci plăcut de urmărit, pentru că mişcarea ei pe teren este incredibilă”.

Imediat după meci, Emma Răducanu şi-a început şi declaraţia de pe teren în română: “Astăzi vorbesc în engleză că e mai uşor un pic şi sunt obosită”. Ea a mai vorbit în română despre faptul că nu a reuşit să viziteze Cluj-Napoca. “Nu am reuşit să vizitez Clujul, dar vreau să îl vizitez un pic. Acum sunt în turneu, dar dacă pierd mă duc şi mă plimb”.

“Încă nu cred că sunt produsul finit, încă acumulez experienţă şi învăţ meci cu meci”, a mai spus Răducanu despre nivelul la care consideră că este în acest moment.

Ea a menţionat că nu are acasă trofeul US Open: “Trofeul US Open este la National Tennis Centre la Londra. M-am gândit că LTA a făcut multe pentru mine şi am vrut să îl aibă ca un semn de mulţumire”.

Emma Răducanu a vorbit şi despre faptul că în septembrie a participat la premiera mondială a filmului James Bond “No Time to Die”: “Daniel Craig este un tip foarte cool. Nu eram aproape. Am fost onorată să port o rochie Dior la premieră, a fost o experienţă distractivă, dar eu încerc să merg pe teren, să mă antrenez şi să devin din ce în ce mai bună”.

Jucătoarea britanică Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open, trecând în optimi de Ana Bogdan, locul 106 WTA.

Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, într-o oră şi 29 de minute.