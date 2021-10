Cum a învățat Emma Răducanu primele cuvinte în limba română

Emma Răducanu face senzație la Cluj cu discursurile în limba română.

Născută din tată român și mama din China, sportiva participă la Transylvania Open, turneu unde s-a calificat în turul 2.

Tenismena nu stapânește bine limba paternă, dar face eforturi pentru a se exprima cât mai coerent.



Emma Răducanu a dezvăluit cum a învațat primele cuvinte în limba română.



"Nu am învățat niciodată limba română, doar am reținut cuvinte atunci când bunica îmi vorbea. De multe ori, îmi spunea multe povești, iar așa am învățat vocabularul. Când eram mică, de fiecare dată când veneam în România petreceam vreo două săptămâni și progresam încet-încet.

Nu vorbesc prea des româna. Acasă nu o vorbesc prea mult și nu cred că am vorbit română în ultimele 18 luni, afară de câteva apeluri telefonice cu bunica mea, săptămânal. Stând aici, la Cluj, de cinci zile, simt că deja îmi îmbunătățesc româna și devin mai puțin timidă să vorbesc și să fac greșeli", a spus Emma Răducanu la conferința de presă.