Emma Răducanu face minuni în America. Ce performanță colosală a realizat la Cincinnati în 24 de ore

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, după ce a învins-o în două seturi, 6-0, 6-2, pe belarusa Victoria Azarenka, miercuri, în turul secund al acestei competiţii.

Răducanu, în vârstă de 19 ani, care reuşise să o elimine în primul tur pe americanca Serena Williams cu 6-4, 6-0, se află într-o formă foarte bună cu mai puţin de două săptămâni înaintea US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, pe care l-a câştigat anul trecut, spre surpriza generală, venind calificări şi fără să piardă niciun set.

Practic, în mai puțin de 24 de ore, Emma Răducanu a bifat primele sale două victorii împotriva unor tenismene care s-au aflat în poziția de lider mondial, o performanță uriașă pentru tânăra cu tată român.

Wednesday: Second victory over former world No.1

