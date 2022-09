După ce a câștigat US Open 2021, Emma Răducanu a devenit ambasador al celebrei companii Porsche, însă a dezvăluit că încă deține o Dacia Sandero și că nu va renunța la ea.

Într-un interviu pentru The Scottish Sun, Emma a spus că, desi este ambasador Porsche, Dacia Sandero, prima ei mașină, are un loc special în inima ei.

Ea a povestit cum a ajuns să dețină Dacia Sandero și de ce nu va scăpa niciodată de mașină.

"Tatăl meu este român și o Dacia a fost prima lui mașină. Deci, da, am o Dacia Sandero albă", a spus britanica.

"A fost amuzant, am luat permisul cu trei zile înainte de primul lockdown și știam că se intră în lockdown, așa că trebuia să cumpărăm o mașină cât mai repede. Am cumpărat o Dacia Sandero la mâna a doua pentru 5000 de lire sterline. Am grijă de ea. N-o să o dau niciodată", a mai povestit Emma.

Emma Răducanu joacă în această dimineață împotriva polonezei Magda Linette la Seul.