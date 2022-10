Cu ce jucător de tenis ar vrea Emma Răducanu să iasă la o cafea FOTO

Emma Răducanu este în continuare una dintre cela mai populare jucătoare de tenis din lume, deși n-a mai reușit nimic notabil în carieră de la US 2021.

Britanica este acum în recuperare după o accidentare care a împierdicat-o să participe la Transylvania Open de la Cluj.

Într-o apariție pentru Amazon Prime Video, Răducanu a fost rugată să numească sportivul cu care i-ar plăcea să bea o cafea.

Ads

"Andy Murray", a spus Răducanu.

Nu este un secret că și Murray o admiră pe Răducanu. "Mi-ar plăcea să joc cu ea. Îmi place să o privesc cum joacă. Cred că este genială și că va fi extraordinară pentru acest sport. Nu doar în Marea Britanie, ci mai ales în Marea Britanie. De fapt, anul trecut am vorbit despre posibilitatea de a juca la dublu mixt la Wimbledon, dar am ajuns la concluzia că ne descurcăm bine la simplu, așa că am renunțat. Dar da, mi-ar plăcea să joc cu ea", a declarat Murray în această vară.