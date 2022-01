Emma Răducanu are o nouă adversară la Sydney. Poloneza Iga Swiatek s-a retras

Jucătoarea poloneză Iga Swiatek, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 6, a anunţat că nu va participa la turneul de categorie WTA 500 de la Sydney, informează lequipe.fr.

Swiatek a acuzat o accidentare la coaste, căpătată în timpul turneului de la Adelaide, la care a fost eliminată în semifinale de Ashleigh Barty, locul 1 WTA, scor 6-2, 6-4.

"După un pre-sezon intens şi după turneul de săptămâna aceasta de la Adelaide, corpul meu are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera înainte de Australian Open. Am simţit o oarecare durere în zona inferioară a coastelor, motiv pentru care, din păcate, am decis să mă retrag de la turneul de la Sydney", a postat Swiatek, pe Twitter.

Poloneza urma să joace în primul tur cu jucătoarea britanică Emma Răducanu, locul 19 WTA. Noua adversară a Emmei este Elena Rîbakina din Kazahstan, locul 14 WTA, care a devenit cap de serie numărul 9.

Au mai renunţat la competiţia care începe luni Simona Halep şi jucătoarea canadiană Leylah Fernandez.