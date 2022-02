Emma Răducanu, provocată de mexicani: ”Ce băutură îți place?” Ce-a spus tenismena despre tradiționala tequila

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, 12 WTA) se află în aceste zile în Mexic, pentru turneul de la Guadalajara, competiție la care este principală favorită.

Din postura de mare vedetă a turneului, campioana de la US Open are parte de o atenție specială din partea gazdelor.

La unul dintre interviuri, Emma a fost întrebată despre preferințele sale în ceea ce privește băuturile alcoolice, în condițiile în care Mexicul e o țară recunoscută pentru celebra tequila: ”Când te distrezi, ce băutură îți place?”.

„Păi, de fapt, nu prea beau”, a răspuns Răducanu, cu zâmbetul pe buze.

„Sunt cam plictisitoare. Dar ieri am băut o Virgin Margarita”, a completat Răducanu, fără să-și dea seama dacă respectivul cocktail avea sau nu tequila. „Pentru că nu am mai băut niciodată tequila, așa că nu am putut să simt diferența”, a explicat tenismena.