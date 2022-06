Ce spune Emma Răducanu despre lipsa unui antrenor: ”Cred că știu ce fac”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a afirmat că nu se va grăbi în decizia de a numi un antrenor permanent, deoarece a început pregătirile pentru sezonul pe iarbă, înaintea turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, care va debuta spre sfârşitul acestei luni, informează Reuters.

Jucătoarea în vârstă de 19 ani, al cărei tată este român, nu mai are un antrenor cu normă întreagă după despărţirea de germanul Torben Beltz, în aprilie.

"Vreau să îmi acord timp în privinţa acestei decizii. Nimic nu s-a schimbat. Am în continuare aceiaşi oameni buni în jurul meu. Nu vreau să mă grăbesc cu nimic. Personal, cred că ştiu ce fac. Am încredere în ceea ce fac şi în munca pe care o fac. Am doar 19 ani şi am câştigat deja un Grand Slam, aşa că pot acorda timp pentru a pune lucrurile la locul lor, pentru că ştiu că motivaţia mea nu a scăzut", a declarat Răducanu.

Jucătoarea britanică a devenit celebră în întreaga lume în septembrie anul trecut, când a reuşit să câştige turneul de Mare Şlem de la Flushing Meadows (US Open) venind din calificări. Ea este prima reprezentantă a Marii Britanii care a cucerit un trofeul de Grand Slam, după Virginia Wade, în 1977.

După acest succes răsunător, performanţele sale nu s-au mai ridicat la nivelul aşteptărilor, însă Emma Răducanu nu este îngrijorată. "Mă bucur cu adevărat de timpul meu în acest moment şi cred, de asemenea, cu adevărat în munca pe care o fac. Nu cred că cineva ar spune: 'Aş vrea să nu câştig un Grand Slam la 18 ani, pentru este ceea ce mi-am propus să fac când am început să joc tenis' - iar eu am făcut asta. Pentru ca acest lucru să se întâmple foarte curând, cu siguranţă sunt multe provocări, dar gestionarea, învăţarea şi creşterea prin intermediul adversităţilor cu care m-am confruntat, aş prefera să am asta, învăţând din acele experienţe şi continuând să construiesc şi să progresez", a mai spus ea.

Emma Răducanu, care a fost eliminată în turul al doilea la Roland Garros, o va înfrunta pe elveţianca Viktorija Golubic în partida de debut la turneul de la Nottingham (Anglia), programată marţi.