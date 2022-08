Ce-a declarat Emma Răducanu după ce a spulberat-o pe Serena Williams la ea acasă VIDEO

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a învins-o categoric, cu 6-4, 6-0, pe americanca Serena Williams, la prima lor confruntare din primul tur al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari.

Serena Williams, 40 ani, a părăsit din primul tur penultimul turneu din cariera ei, pentru că americanca a confirmat deja că se va retrage după US Open.

„Cred că toți trebuie să o onorăm pe Serena și cariera ei uimitoare. Sunt atât de recunoscătoare pentru experiența de a putea juca cu ea și pentru că s-au intersectat carierele noastre. Tot ceea ce a realizat este atât de inspirațional și a fost o adevărată onoare să împărtășesc terenul cu ea", a spus Emma Răducanu la finalul partidei.

”Atmosfera a fost uimitoare. Chiar când voi, spectatorii, ați încurajat-o pe ea, am zis ”Bine, toți pentru ea!”. Sincer, am fost emoționată de la început la sfârșit, dar am reușit să mă mențin concentrată și calmă”, a mai spus Emma Răducanu.