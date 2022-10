Antrenorul rus care s-a despărțit de Emma Răducanu: ”S-a depășit linia roșie!” Ce i-a reproșat tenismenei și familiei sale

Fostul tenismen rus Dimitri Tursunov (39 de ani), antrenorul cu care Emma Răducanu a lucrat pentru o scurtă perioadă de timp în 2022, a făcut primele declarații privind relația eșuată cu tenismena britanică de origine română.

Astfel, Tursunov a explicat că Emma Răducanu și apropiații ei, inclusiv tatăl român, au avut un comportament neadecvat în legătură cu el și cu metodele sale de antrenament.

„Nu am fost de acord cu anumiți termeni și s-a depășit linia roșie, lucru pe care nu l-am putut ignora. Perioada noastră de probă s-a încheiat la US Open, dar am rămas ulterior, încercând să văd dacă va exista o modalitate de a impresiona echipa ei. Chiar îmi doream să o fac să funcționeze”, a declarat Tursunov.

„Ea este absolut grozavă, muncitoare și nu se comportă deloc ca un superstar. Este extrem de talentată, foarte atletică și foarte coordonată. Este dornică să se perfecționeze și este obsedată de tenis. Mi-a plăcut să lucrez cu ea. A fost o decizie dificilă să plec. Dar, așa cum i-am spus ei și echipei sale, trebuie să aveți o singură voce”, a mai spus Tursunov în aceeași idee.