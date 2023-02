Jurnalista care a demascat teza de plagiat a premierului Nicolae Ciucă, nominalizată la un important premiu internațional

Emilia Șercan, cadru didactic la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și jurnalistă de investigație, a fost nominalizată la Premiul de jurnalism de investigație #AllForJan.

Distincția onorează personalitatea, munca și moștenirea lui Ján Kuciak, tânărul jurnalist de investigație slovac ucis în anul 2018 din cauza investigațiilor publicate și a celor la care lucra.

Câștigătorul premiului va fi anunțat în ultima săptămână a lunii februarie, ceilalți doi jurnaliști nominalizați la #AllForJanAward2023 fiind Anna Myroniuk și Alexander Khrebet, reporteri de investigație ucraineni de la publicația The Kyiv Independent.

„Pentru mine simpla nominalizare contează cât premiul în sine. Semnificația ei este extrem de puternică cu atât mai mult cu cât am fost încurajată să aplic la acest premiu de către Matthew Caruana Galizia, fiul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisă în 2017 în Malta tot din cauza muncii sale de investigație.

Articolul pentru care am primit nominalizarea este cel despre teza de doctorat plagiată a premierului Nicolae Ciucă, publicat pe PressOne în ianuarie 2022. După acel articol a pornit operațiunea de kompromat împotriva mea”, a explicat Emilia Șercan pe contul ei de Facebook.

În anul 2023, juriul internațional al competiției este prezidat de Pavla Holcová, fondatoare și redactor-șef al publicației Investigace.cz, jurnalista alături de care Ján Kuciak a expus legăturile dintre guvernul slovac și mafia italiană.

Jurnalistă de investigații care, în ultimii ani, a documentat mai multe cazuri de doctorate plagiate, indicând vulnerabilități academice și morale, profesoara Emilia Șercan are o experiență de peste 20 de ani în jurnalismul de investigații.

Nominalizata la Premiul de jurnalism de investigație #AllForJan și-a dezvoltat cercetarea în două direcții.

Prima este dedicată integrității academice și combaterii plagiatului. În calitate de jurnalist de investigație, a expus cazuri de plagiat în tezele de doctorat ale mai multor politicieni sau personalități publice (prim-miniștri, miniștri, procurori). Pornind de la propriile investigații jurnalistice, ea se concentrează pe analiza științifică a cauzelor și consecințelor plagiatului în comunitatea academică din România. În 2017 a publicat cartea „Fabrica de doctorate sau Cum se surpă fundamentele unei nații” la Editura Humanitas.

Cea de-a doua direcție de cercetare este dedicată cenzurii în presa comunistă, domeniu în care a obținut titlul de doctor, cu teza intitulată „Forme de control în presa comunistă în perioada 1965-1989”. A publicat teza în anul 2015, la Editura Polirom, sub titlul „Cultul secretului. Mecanismele cenzurii în presa comunistă”.

În anul 2022, premiul a fost câștigat de un jurnalist român

Premiul în memoria lui Ján Kuciak este acordat jurnaliștilor din Europa Centrală și de Est care în activitatea lor profesională susțin valori precum deschiderea, curajul și relatările fără compromisuri pe subiecte relevante din punct de vedere social. Premiul #AllForJan a fost acordat pentru prima dată la Conferința pentru Libertatea Presei din anul 2020 de la Gdańsk din Polonia.

Anul trecut, jurnalistul român independent Andrei Popoviciu a câștigat premiul #AllForJan, pentru articolul ‘They can see us in the dark’: migrants grapple with hi-tech fortress EU publicat în The Guardian, un material de presă despre tratamentul refugiaților și al solicitanților de azil la granițele Uniunii Europene.