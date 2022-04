Jurnalista Emilia Şercan s-a aflat marţi, 12 aprilie, pentru a doua oară în faţa deputaţilor pentru audieri, de această dată la Comisia pentru Drepturile Omului. Deși au fost invitați și șefii din Poliția Română, aceștia din urmă nu s-au prezentat.

Alături de jurnalistă, Comisia pentru drepturile omului i-a invitat pe şefii Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA), care n-au fost însă prezenţi la şedinţă, drept pentru care comisia a decis, în unanimitate, la propunerea deputatului Ludovic Orban, să le solicite oficial miniştrilor Apărării şi de Interne să dispună participarea celor doi oficiali la o şedinţă viitoare.

Deputaţii tuturor grupurilor parlamentare s-au arătat solidari cu jurnalista, apreciind că lucrurile semnalate de aceasta nu trebuie să se întâmple cu niciun alt jurnalist sau cetăţean şi şi-au exprimat disponibilitatea ca prin interpelări sau intervenţii să solicite puncte de vedere instituţiilor abilitate.

Deputatul independent Violeta Alexandru a precizat, în deschiderea şedinţei, că membrii comisiei s-au reunit după ce s-au sesizat cu privire la mai multe aspecte relatate în spaţiul public de Emilia Şercan privind încălcarea dreptului de petiţionare, a dreptului la viaţa privată, precum şi la încălcarea reglementărilor europene cu privire la datele cu caracter personal.

"Este înspăimântător într-un stat democratic, civilizat. Adică, te duci la Poliţie să spui ceva şi ce spui acolo apare în spaţiul public. (...) Informaţiile dumneavoastră din spaţiile pe care le-aţi avut depozitate au apărut în diverse alte surse, ceea ce este înfiorător pentru un om care îşi imaginează că trăieşte într-o ţară civilizată. Cum s-a ajuns la acest lucru, care este motivul pentru care s-a ajuns la acest lucru? Aşa cum rezultă, totul a plecat de la investigaţia dumneavoastră cu privire la lucrarea de doctorat a lui Nicolae Ciucă", a declarat Violeta Alexandru.

Mesajul Emiliei Șercan către clasa politică din România poate fi văzut de la minutul 15:14 VIDEO Facebook / Violeta Alexandru

Jurnalista Emilia Şercan a avut, cu acest prilej, un mesaj pentru întreaga clasă politică: "Doamnelor şi domnilor, aţi eşuat în reformarea instituţiilor statului, aţi eşuat în misiunea de a asigura un control civil asupra instituţiilor de forţă, în a garanta siguranţa cetăţenilor şi în a garanta libertatea presei. Aţi eşuat în misiunea de a asigura promovarea competenţei, profesionalismului şi valorilor în politică şi societate, dar aţi avut un foarte mare succes în promovarea obedienţei, incompetenţei şi servilismului, la fel cum aţi avut un mare succes atunci când aţi ajuns la putere să reprezentaţi interesele de partid, interesele de grup şi interesele personale".

Jurnalista a amintit apoi faptul că a dorit să reclame un furt la Poliţie, după care Poliţia "scurge informaţia care este probă în dosar în presă".

"Mi se pare absolut revoltător faptul că, atunci când m-am dus la Poliţie să reclam şi am înregistrat acea plângere pentru scurgere de informaţii, plângerea mea care a fost depusă în data de 18 februarie la Direcţia de control intern al Inspectoratului General al Poliţiei Române a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Sectorul 4 în data de 2 martie. Cum este posibil ca o plângere să fie înregistrată după 12 zile, deşi se ştie foarte bine că o plângere penală trebuie înregistrată imediat de către procuror, chiar dacă ea este depusă la organul de cercetare penală. Aş mai vrea ca Poliţia Română şi Parchetul să explice de ce în acest caz, în această plângere penală, s-a început urmărirea penală in rem pentru violarea vieţii private şi nu pentru scurgere de informaţii, deşi eu am depus plângere în primul rând pentru scurgere de informaţii. Ce are Poliţia Română de ascuns? (...) Nu voi lăsa povestea aceasta să fie muşamalizată", a explicat jurnalista, care a susţinut că i-au fost încălcate drepturile pe toată linia.

Deputatul independent Ludovic Orban a afirmat că prezenţa unor oficiali guvernamentali la comisiile parlamentare nu este una facultativă, iar absenţa invitaţilor "reprezintă o gravă încălcare a obligaţiilor pe care le au în funcţiile pe care le deţin şi o sustragere de la controlul parlamentar", despre care s-a arătat convins "că a fost realizat cu acordul expres al ministrului de Interne şi al Apărării".

"Noi nu i-am chemat aici ca să ne dea nişte informaţii pe care le cunoşteam şi care nu reprezintă decât praf în ochi. Pe şeful Inspectoratului de Poliţie l-am chemat să-i punem câteva întrebări care sunt în afara adresei la mişto pe care a trimis-o comisiei. De ce s-a pensionat şeful Poliţiei Bucureşti? De ce a încercat să o inducă în eroare pe doamna Şercan cu privire la scurgerea de informaţii care a fost făcută de Poliţie? (...) Cei doi oficiali consideră că Parlamentul este o instituţie pe care ei nu dau două parale, fie ei, fie şefii lor. Aici nu e vorba de un caz oarecare. Doamna Şercan a prezentat public, pe 18 ianuarie, elemente care indică faptul că e posibil ca Nicolae Ciucă, premierul României, să fi obţinut titlul de doctor prin furt, prin plagiat. Ceea ce a păţit doamna Şercan după trebuie coroborat cu tot ceea ce s-a întâmplat în speţa dovedirii plagiatului", a susţinut Orban.

El a atras atenţia asupra faptului că Parchetul General s-a autosesizat, ceea ce nu s-a întâmplat în alte cazuri precum cel al lui Victor Ponta sau altele.

"Aparent, Parchetul îşi face datoria. În realitate, scopul acestei auto-sesizări este cu totul altul - să confişte teza de doctorat şi celelalte documente care sunt necesare ca nu cumva să ajungă la CNATDCU, ca să se poată pronunţa asupra plagiatului. Al doilea obiectiv este de a linişti opinia publică că există instituţii ale statului care lucrează, deşi n-are la ce să lucreze. (...) Doamna Şercan a emis această apreciere bazată pe un studiu care a fost făcut pe foarte multe documente şi care un suport extrem de credibil, că domnul Ciucă a plagiat. Ce treabă are Parchetul General cu asta?", a adăugat deputatul.

În opinia deputatului AUR Dan Tănasă "este evident să se doreşte intimidarea" Emiliei Şercan, iar "modul de acţiune este specific clanurilor mafiote".

"Iar atitudinea autorităţilor de a nu da ochii cu Parlamentul României este o sfidare la adresa Parlamentului. Aveţi tot sprijinul nostru, din poziţia pe care o ocupăm, vom lansa interpelări şi întrebări. (...) Este inacceptabil, pentru că vorbim de încălcarea dreptului la viaţa privată şi alte drepturi fundamentale. (...) Vorbim de o poziţie de premier al unei ţări membre UE, nu vorbim de un paznic de noapte la o întreprindere", a spus Tănasă.

Deputatul PSD Romulus Damian a susţinut că "audierea s-a transformat într-un război şi într-o ceartă împotriva lui Nicolae Ciucă", apreciind totodată că jurnalista a suferit un "abuz" asupra căruia se vor pronunţa instituţiile abilitate.

"Domnul Ludovic Orban a fost chiar coleg cu dânsul. (...) Nu e normal ca, după ce nu mai sunteţi la guvernare, să săriţi împotriva domnului Ciucă", a spus deputatul.