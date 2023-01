Emilia Clarke nu știa că va filma scene nud cu Jason Momoa când a acceptat rolul în Game of Thrones: ”Am fost îngrozită”

Emilia Clarke și Jason Momoa au interpretat un cuplu în primul sezon al serialului Game of Thrones FOTO HBO

Actrița Emilia Clarke a dezvăluit în cadrul unui podcast că atunci când a acceptat să o interpreteze pe Daenerys Targaryenîn serialul ”Game of Thrones” nu știa că va filma scene nud alături de Jason Momoa și că a fost ”îngrozită” când a venit momentul.

Emilia Clarke avea 23 de ani la momentul respectiv și a declarat că plângea înainte de scenele nud cu Jason Momoa deoarece era ”îngrozită” și ”nu știa ce să facă”.

„Abia absolvisem școala de teatru și am luat ca atare toate scenele din scenariu. Am considerat-o o meserie ca toate celelalte și mi-am spus că este necesar să fac ce mi se spune. Nu mai fusesem niciodată pe un platou de filmare precum acela și nu știam că trebuia să joc goală în fața tuturor. Nu știam ce sa fac sau cum să fac, ce așteptări aveau de la mine și cum voiau să fiu. Indiferent dacă exista sau nu nuditate, în primul sezon m-aș fi gândit clar că nu sunt demnă să cer nimic”, a declarat Emilia Clarke în cadrul podcastului Armchair Expert cu Dax Shepard, conform Film Now.

Cu toate acestea, își aduce aminte că Jason Momoa, care l-a interpretat pe Khal Drogo, a ajutat-o foarte mult să depășească momentele pe care le-a considerat stânjenitoare.

”Abia acum îmi dau seama cât de norocoasă am fost. Situația ar fi putut degenera în foarte multe moduri. El a spus de multe ori să mi se aducă un halat. A fost amabil și foarte grijuliu și ținea la mine”, a mai spus Emilia Clarke.