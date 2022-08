Emil Săndoi și Daniel Pancu au devenit selecționeri. Anunțul oficial făcut de FRF

Tehnicianul Emil Săndoi a fost numit, marţi, la conducerea tehnică a naţionalei under 21 a României. La selecţionata U20, a fost numit Daniel Pancu. Cei doi au fost prezentaţi oficial într-o conferinţă de presă.

“Va fi o muncă dificilă, pentru că chiar dacă iniţial ne fgândim că un turneu final este peste un na de zile, aproape, acţiunile pe care le vom avea sunt foatre puţine la număr, vor fi doar trei întreruperi cu câte două jocuri amicale. E o responsabilitate foarte mare pentru mine.

Ads

Zilele următoare aş vrea să-l sun pe Florin Bratu. El cred că este în măsură să-mi explice o stare de fapt, nu neapărat să-mi dea nişte sfaturi. Începem cu două amicale foarte puternice, cu Spania şi Olanda. Mi-aş fi dorit ca aceste jocuri să nu fie 1 şi 2, să fie 3 şi 4. Până la urmă asta este situaţia. O să monitorizăm în perioaada următoare toţi jucătorii, o să rămânem în contact permanent cu antrenorii de la cluburi, pentru c ne dorim cu toţi o creştere a jucătorilor şi a fotbalului românesc”, a declarat Emil Săndoi.

Daniel Pancu a afirmat că îşi doreşte să promoveze cât mai mulţi jucători la selecţionata under 21. “Sper să nu le înşel aşteptările şi încrederea celor de la FRF. E o postură care mă onorează şi mă responsabilizează. “Şeful meu” este Emil, după care urmează antrenorul de la U19, eu voi fi nevoit să mă descurc, să le transmit jucătorilor acea stare care cred eu că în unele momente lipseşte şi îmi doresc ca la sfârşitul acestui mandat să promovez cât mai mulţi jucători la naţionala superioară, adică la U21. Am stat mult timp pe bară. Este vina mea, am avut oferte. Am învăţat mult din perioada asta în care am stat acasă”, a spus Pancu.

“Sunt doi antrenori valoroşi, care şi-au demonstrat capacitatea de a gestiona o astfel de situaţie. Amândoi au CV-uri impresionante. Vreau să le mulţumesc lui Florin Bratu şi lui Bogdan Lobonţ pentur activitatea pe care au avut-o la federaţie şi să le urez succes. Nu e vorba de nicio nemulţumire în privinţa activităţii lui Bratu. Toată activitatea lor este de fapt activitatea de creştere a unor individualităţi care să dea randament la echipa mare. Daniel îşi încheie activitatea de antrenor U 20 în luna martie, după care se va alipi stafului lui Emil Săndoi. Dreptul de renegociere este parcă după Campionatul European. Obiectivul concret este o calificare în semifinale la Campionatul European de tineret”, a declarat şi directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă..

Ads

Săndoi în succede la echipa de tineret lui Florin Bratu, iar Pancu îi succede lui Bogdan Lobonţ.