Măsuri pentru reducerea consumului de energie în Cluj. Emil Boc: ”Se fac comparații cu regimul Ceaușescu”

Emil Boc, a explicat ce măsuri va lua pentru reducerea consumului de energie în Cluj, susținând că ”eliminarea risipei este o chestiune de bun simț”.

Boc a menționat utilizarea surselor alternative de energie precum energia solară, programele verzi, sau extinderea programului de instalare de panouri fotovoltaice la blocuri de locuințe.

Ads

”Criza energetică majoră cu care se confruntă Europa, cauzată de contextul din Ucraina și intervenția brutală a Rusiei, ne obligă să accelerăm măsurile de economisire a energiei și implementarea de soluții eficiente energetic, respectiv accelerarea implementării de sisteme generatoare de energie verde. Deși războiul este la doar câțiva kilometri de granițele noastre, România este avantajată prin apartenența la UE, NATO și prin faptul că dependența noastră de gazul rusesc este mai mică. Da, avem constrângeri, dar avem și soluții.

Utilizarea surselor alternative de energie precum energia solară este o direcție esențială pentru viitor (și dat fiind că este doar o chestiune de timp până când sursele de combustibili fosili se vor termina). Astfel, este foarte important ca cetățenii, industria și mediul de afaceri să fie de aceeași parte a baricadei cu autoritățile și specialiștii în domeniul energetic. De aceea dezbaterile și dialogul trebuie să aibă loc constant.

De asemenea, am punctat programele și proiectele „verzi” pe care le avem în derulare în Cluj-Napoca și la nivelul AMR - de la Vinerea Verde, bilete de transport public în schimbul reciclării ambalajelor sau benzi dedicate pentru transport public la monitorizarea consumului de energie a clădirilor publice, a blocurilor de locuințe, instalarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice (creșe, grădinițe, școli, piețe etc.), creșterea performanței energetice a sistemelor de iluminat public și arhitectural etc.

Ads

Totodată, la nivelul AMR avem o serie de propuneri precum extinderea programului de instalare de panouri fotovoltaice la blocuri de locuințe, descentralizarea programului Casa Verde, rezolvarea problemelor legate de statutul de prosumator ș.a. Administrațiile locale trebuie susținute pentru ca aceste proiecte să ajungă repede și eficient la cetățeni”, a mai afirmat Boc”, potrivit Adevărul.

Comparațiile cu regimul Ceaușescu

Emil Boc a mai spus că se fac comparații cu regimul Ceaușescu, însă a dat asigurări că sunt exagerări.

”Se fac foarte multe comparaţii cu regimul lui Ceauşescu. Din nou ne va fi frig, din nou vom fi cu probleme. Cine compară vremurile de acum cu vremurile lui Ceauşescu greşeşte profund, nu le-a trăit. Nu va fi cazul să avem asemenea problemă. Că eliminăm risipa este altceva. Şi noi, autorităţile locale, a elimina risipa este un lucru bun pentru că facem economie din toate punctele de vedere şi banii aceia îi putem duce la o creşă, o şcoală, o grădiniţă sau în altă parte. Comparaţiile duse în această extremă cred că nu sunt binevenite. Eliminarea risipei este o chestiune de bun simţ”, a mai afirmat fostul premier.