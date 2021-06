Emil Boc, noi critici pentru Ludovic Orban: A pierdut ultimele alegeri. Daca nu era presedintele Iohannis, PNL-ul nu era la guvernare

Primarul orasului Cluj, Emil Boc, a lansat un nou val de critici la adresa liderului PNL Ludovic Orban, pe care il acuza ca a pierdut ultimele randuri de alegeri. De asemenea, edilul si-a reafirmat sustinerea de la urmatorul Congres al PNL pentru premierul Florin Citu, despre care spune ca are capacitatea de a duce "partidul la nivelul urmator.

Emil Boc spune despre Orban ca a ramas "fara benzina" si ca ultimele randuri de alegeri au fost castigate de presedintele Klaus Iohannis, nu de liderul PNL.

"Domnul Orban nu mai poate reprezenta viitorul pentru PNL pentru ca a pierdut ultimele alegeri. Sa fim bine intelesi, ultimele alegeri pentru PNL le-a castigat presedintele Iohannis, nu domnul Ludovic Orban. Daca nu era presedintele Ioahnnis PNL-ul nu era la guvernare. Ca sa fim corecti cu istoria!

Rolul domnului Orban a fost important in momentele cand am castigat europarlamentarele, apoi cu presedintele prezidentialele. Dar benzina domniei sale se aproapie de sfarsit cand vorbim de capacitatea de a duce mai departe un partid la nivelul urmator.

Atunci trebuie sa te uiti la un lider care are capacitatea din mers, din partid, sa duca partidul la nivelul urmator. Din punctul acesta de vedere am vazut in actualul premier un om care se dedica si isi doreste sa schimbe in bine, isi asuma schimbarile importante, partea asta de vaccinare, de pandemie s-a implicat total ", a declarat primarul din Cluj intr-o emisiune la Ziua Live.

De cealalta parte, in apararea lui Ludovic Orban a sarit presedintele PNL Teleorman, Costel Barbu, fost secretar general adjunct al Guvernului, care a transmis un mesaj in care-l ritica pe Emil Boc. Barbu afirma ca, in 2014, Emil Boc a sustinut-o pe Elena Udrea in alegerile pentru functia de presedinte al Romaniei si excludea pana si gandul unei aliante PDL-PNL.

"Sa vii tu, astazi, sa ne explici ce merite are Klaus Iohannis, cel pe care l-ai refuzat in 2014 si sa il blamezi pe Ludovic Orban, presedintele care i-a asigurat PNL-ului, in 2020, pentru prima data de la Revolutie, victoria impotriva PSD, este mai mult decat revoltator", a transmis Barbu.

Anterior, Emil Boc a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru sefia PNL.

"Premierul Orban si-a facut datoria la momentul la care a fost premier. A dus tara printr-un moment greu si a terminat in picioare aceasta batalie. Florin Citu a preluat din mers stafeta si confirma in fiecare zi. Cred ca acesta e marele avantaj al PNL, ca are ocazia sa aiba oameni care duc stafeta mai departe. Asta este viata politica: sa ai oameni capabili care sa duca si partidul si Romania la nivelul urmator. Din punctul meu de vedere Florin Citu este viitorul Romaniei si al PNL.

Florin Citu are multe argumente. (...) Florin Citu poate sa scoata ce este mai bun din Romania", a mai precizat primarul.