Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat, vineri, la Zalau, ca, dupa 10 - 11 ani, Transilvania primeste din nou proiecte de infrastructura, prin implicarea premierului Florin Citu, ceea ce nu s-a intamplat cu PSD.

"Ma bucur ca, dupa 10 - 11 ani, din nou, prin premierul Citu (...) Translvania conteaza din nou pe harta infrastructurii din Romania. Timp de 10 ani, din pacate, PSD ne-a ignorat nici macar un podet de la Nadasel nu au putut sa faca, pentru a face cativa kilometri de autostrada", a declarant, vineri, la Zalau, Emil Boc.

Acesta a precizat ca, de fapt, sunt proiecte importante in intreaga Romanie. "Asta arata ca Romania are viitor si romanii au viitor in aceasta tara", a mai declarant Boc.

Impreuna cu premierul Florin Citu si ministrul Lucian Bode, Emil Boc este, vineri, intr-o vizita de lucru in judetul Salaj.