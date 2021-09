Se agită spiritele în USR PLUS înaintea congresului. Emanuel Ungureanu îl acuză pe Dacian Cioloș că a umplut partidul de securiști

Cu doar trei zile înaintea congresului USR PLUS, spiritele din interior par că se încing, după ce, într-o intervenție la Antena 3, deputatul Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe Dacian Cioloș că ar fi adus în partid „foarte mulți” securiști.



În contextul în care zilele trecute Dan Barna și Dacian Cioloș au avut o dispută internă după ce primul a spus despre fondatorul PLUS că este „omul sistemului”, deputatul Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe Cioloș că după fuziunea dintre cele două partide ar fi adus în alianță „foarte mulți” oameni din serviciile secrete.

„Deci din serviciile secrete domnul Dacian Cioloș a adus în PLUS foarte mulți oameni. Erau în PLUS. Noi când am fuzionat o condiție a USR-ului a fost să nu avem în rândul membrilor oameni din fostele servicii sau actuale, care vin tot din cele vechi. La fiecare filială am găsit câțiva. Până i-am dat afară a fost un pic de scandal”, a relatat deputatul într-o intervenție la Antena 3.

Cu toate astea, Ungureanu nu a prezentat dovezi sau exemple concrete.

La începutul lunii iulie, presa a scris despre cazul lui Lucian Mate, fost ofițer SRI care era ales în Biroul Local al filialei USR PLUS Cluj-Napoca. Acesta explica atunci că a fost transparent cu cei din partid pe subiectul acesta și că „sunt mândru că am lucrat în SRI”. Mate, a lucrat timp de șapte ani în SRI, între 2009 și 2016, și s-a înscris în PLUS încă de la început.

Întrebat despre suspiciunile din spațiul public cu privire la inflitrarea de agenți acoperiți ai SRI în partidele politice, fostul ofițer a explicat că „este posibil”. Două luni mai târziu acesta avea să demisioneze din USR PLUS.

Atacul lui Ungureanu vine și în contextul tensiunilor apărute dintre Dan Barna și Dacian Cioloș, după ce primul a spus despre contracandidatul său la șefia USR PLUS că este „omul sistemului”.

Reacția lui Cioloș nu a întârziat să apară, iar pe un grup intern acesta a lansat o serie de acuzații la adresa modului în care se desfășoară turul al doilea al alegerilor interne. Totodată, europarlamentarul a subliniat că eticheta de „om al sistemului” i-a fost atribuită în trecut și de PSD sau PNL.

„Dan m-a definit azi `om al sistemului`. O etichetă pe care mi-au pus-o pesediștii, peneliștii sau oficii de propagandă ale lor de-a lungul timpului. Nu înțeleg cum a acceptat să îl numesc eu, om al sistemului, secretar de stat în 2016. Sau pe Cristi Ghinea ministru, pe Cătălin Drulă consilier de stat și așa mai departe. Au făcut atunci pact cu un om al sistemului?”, a ripostat Cioloș.