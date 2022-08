Final de drum pentru Emma Răducanu la Cincinnatti! Cine a învins-o pe jucătoarea britanică

După ce a eliminat două foste mari campioane, pe Serena Williams și Viktoria Azarenka, britanica Emma Răducanu a pierdut la Cincinnatti.

Ea a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, scor 7-5, 6-4, și a ratat șansa calificării în sferturile de finală, unde ar fi întâlnit-o pe Carolina Garcia.

Ads

Emma Răducanu, locul 13 mondial, își va apăra titlul cucerit anul trecut la US Open, singura ei performanță notabilă, și are nevoie de un parcurs bun la New York pentru a nu înregistra o cădere dramatică în clasamentul WTA.

US Open se va desfășura în perioada 29 ausgust - 11 septembrie.