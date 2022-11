Țeapa de zeci de mii de euro luată de un elvețian ajuns în „dependență afectivă totală” de o prostituată româncă

O româncă a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune, după ce a „țepuit” un elvețian cu aproape 50.000 de euro. Ea a scăpat de pedeapsă după ce faptele s-au prescris. Totuși, a avut de achitat prejudiciul de 46.587 de euro, daune morale de 10.000 de euro și cheltuieli de judecată de 4.257 de euro.

Un elvețian care s-a îndrăgostit de o româncă ajunsă la pușcărie a ajuns să fie înșelat de o altă româncă, de care s-a îndrăgostit când a fost să își viziteze iubita aflată în Penitenciarul Târgșor.

Totul a început în 2015, când elvețianul s-a îndrăgostit de Flory, o româncă din Elveția care era chelneriță la un restaurant din Zürich. Aflată în Elveția, Flory a fost condamnată în România la închisoare cu executare. Românca i-a cerut elvețianului să o însoțească într-o ultimă vizită în Milano pentru a se întâlni cu fratele său. În realitate, bărbatul din Milano era soțul său.

Ajunsă în închisoare, la Penitenciarul Târgșor, Flory a continuat să țină legătura cu elvețianul prin intermediul „fratelui”. La un moment dat, elvețianul a decis să vină în România pentru a-și vizita iubita în penitenciar. Având nevoie de cineva care știe limba engleză, „fratele” lui Flory i-a făcut cunoștință elvețianului cu o altă româncă – Ramona.

A ajuns să aibă încredere oarbă în Ramona

Iniţial, prin intermediul, aplicaţiei WhatsApp, Ramona a comunicat cu elvețianul, oferindu-i diverse informaţii (hotel, taxi), necesare șederii în România. După ce elvețianul a vizitat-o pe Flory în penitenciar, bărbatul și Ramona au continuat să vorbească pe WhatsApp, iar „prin folosirea unor tehnici de seducţie şi de manipulare, inculpata a reuşit să dezvolte o relaţie specială cu partea civilă, câştigându-i încrederea, compasiunea şi afecţiunea, iar partea civilă s-a îndrăgostit nebuneşte de inculpată, ajungând într-o situaţie de dependenţă afectivă totală faţă de aceasta şi de încredere oarbă în toate susţinerile inculpatei”.

După ce Ramona i-a spus elvețianului că „îl place foarte mult”, cei doi au început să folosească termenii de „iubito” şi „iubitule”, iar în momentul în care elvețianul i-a propus să se întâlnească pentru a petrece „câteva zile în paradis”, românca i-a spus că în calea relației lor stă soțul său, cu care se află în proces de divorț. Femeia i-a spus elvețianului că pentru a-și încheia socotelile cu soțul său trebuie să îi achite 7.500 de euro pentru încheierea unui litigiu referitor la un imobil.

„Fiind convins că sentimentele dintre ei sunt reciproce, partea civilă i-a dat ”cash” suma de 7.500 euro cu ocazia unei vizite efectuată de inculpată în orașul Zurich, Elveția, vizită ce a avut loc în perioada 05.06-10.06.2016”, se arată în rechizitoriu. Ca să îi arate „iubitului” că i-a plătit banii fostului său soț, Ramona i-a trimis bărbatului o „chitanță”.

„Tradus” de zeci de mii de euro

Cei 7.500 de euro au fost doar începutul. „Prin mesaje trimise prin intermediul aplicației Whatsapp, inculpata a început să exploateze sentimentele de pasiune şi dependenţă create părţii civile, solicitând de la partea civilă diferite sume de bani, pe baza unor afirmaţii necorespunzătoare adevărului, legate de pretinse stări de pericol în care s-ar afla, ori pe baza unor promisiuni legate de proiecte de viitor, părţii civile inducându-i ideea că ar avea cu inculpata o relaţie de cuplu, că s-ar bucura de afecţiunea sinceră a acesteia şi că aceasta din urmă şi-ar dori cu adevărat să permanetizeze respectiva relaţie, prin încheierea unei căsătorii.

Dacă la începutul relaţiei, părţile îşi spuneau „Iubitul meu” şi „Iubita mea”, la puţin timp, acestea au început să-şi spună „Soţul meu” şi „Soţia mea”, iar la un moment dat inculpata i-a spus că ar dori să aibă un copil cu partea civilă”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

În total, elvețianul i-a făcut „iubitei” românce 30 de plăți în valoare totală de 46.000 de euro.

În 2017, după aproximativ un an de relație, după plata unei sume de 5.300 de euro, elvețianul a fost contactat de un bărbat care i-a spus să nu o mai contacteze pe Ramona și că aceasta nu ar mai vrea să vorbească cu el.

Două luni mai târziu a primit și o scrisoare în limba engleză semnată de un „Anonim” în care este avertizat că „fratele” Ramonei este, de fapt, soțul ei și că femeia îl minte că are probleme de sănătate pentru a obține bani de la el. Ulterior, elvețianul a fost informat că scrisoarea ar fi fost trimisă de o femeie din penitenciar. Brusc, Ramona nu a mai vorbit cu el, nici telefonic, nici prin WhatsApp. În paralel, elvețianul a început să fie „bombardat” cu tot felul de informații, cum ar fi: „Ramona nu te iubește, și-a bătut joc de noi”, „Ramona face prostituție în Danemarca, e curvă periculoasă”.

Treptat, elvețianul a devenit tot mai convins că Ramona nu l-a iubit de fapt, ci l-a înșelat în mod continuu, timp de aproape un an, pentru a obține cât mai mulți bani. Căutând indicii, elvețianul a descoperit că Ramona are mai multe profiluri pe Facebook. Mai mult decât atât, de când nu a mai putut să o contacteze pe Ramona, și în urma informațiilor primite, a început să caute pe internet și a descoperit că „iubita” sa are profiluri pe site-uri de prostituție din Danemarca.

A angajat un detectiv particular

În iulie 2017, elvețianul a venit în România pentru a se întâlni cu Ramona. La întâlnirea care a durat cinci ore, femeia a venit însoțită de un bărbat și a promis că va restitui o parte din bani. Tot atunci, Ramona i-a spus că nu mai are telefon și dacă doreşte să comunice cu ea, să o facă prin intermediul bărbatului care o însoțește, fiind nevoită să plece pentru două luni în Anglia la lucru.

„L-a asigurat din nou că îl iubește și i-a cerut să aștepte să se întoarcă din Anglia. De asemenea, aceasta i-a recunoscut că s-a prostituat, s-a jurat că nu va mai face așa ceva, să mai aibă un pic de răbdare după care vor putea trăi liniștiți”, se mai arată în rechizitoriu.

Cei doi au reluat discuțiile pe Whatsapp, dar nemulțumit de faptul că Ramona îi cere din nou să aștepte și să aibă încredere în ea, a încercat de mai multe ori să o determine să îi spună ce face în Anglia, ce serviciu şi-a găsit, unde anume în Anglia se află și alte asemenea informații pe care o persoană este normal să le știe despre logodnica sa, dar aceasta i-a spus doar că este în Manchester.

Verificând site-ul de escorte unde văzuse anterior un anunț cu pozele ei, a descoperit că au apărut mai multe anunțuri noi, toate cu pozele Ramonei. Când a întrebat-o de ce sunt anunțuri noi cu poza ei, pe site-urile de escorte, femeia i-a spus că cineva folosește poze cu ea în Danemarca, dar ea este in Anglia și își caută un serviciu.

„La data de 30.07.2017 a văzut că au apărut din nou anunțuri/poze noi cu ea, şi-a dat seama în mod sigur că este înșelat, moment în care a luat hotărârea să angajeze un detectiv particular, iar în urma investigaţiilor făcute de detectivul particular a constatat faptul că Ramona se afla în Danemarca şi nu în Manchester/Anglia și că prestează servicii de escortă și, cel mai probabil, prostituție”, a mai arătat ancheta.

În momentul depunerii plângerii, elvețianul a spus că nu știe ce să mai creadă despre persoana „cu care era logodit, cu care a trăit practic timp de aproximativ un an, căreia i-a dat toate economiile făcute de-a lungul vieții şi că la ora actuală nu ştie în mod sigur dacă Ramona este o infractoare care l-a înșelat, dacă aceasta face parte dintr-un grup infracțional organizat, sau, poate este traficată, sechestrată și obligată să se prostitueze în diferite țări din Europa”.

Nevinovată pentru că s-au prescris faptele

Trimisă în judecată în 2021 pentru înșelăciune, românca a recunoscut acuzațiile și a cerut să fie judecată pe baza probelor din cursul urmăririi penale. Chiar și așa, românca a scăpat de pedeapsă pentru că faptele s-au prescris. Totuși, escroaca a fost obligată să îi achite elvețianului daune materiale de 46.000 de euro și daune morale de 10.000 de euro.