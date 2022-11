Elon Musk, interpelat de Emmanuel Macron, promite protejarea copiilor pe Twitter. Președintele Franței a lansat un ”laborator”

Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, interpelat de către Emmanuel Macron, i-a răspuns preşedintelui francez că, ”absolut”, copiii vot fi protejaţi online, după ce locatarul Palatului Élysée a lansat un ”laborator” în această problemă cu actori internaţionali, relatează AFP.

Emmanuel Macron a iniţiat joi, la Paris, un ”laborator pentru protecţia copiilor online”, din care fac parte platforme, ONG-uri şi autorităţi de reglementare, care să răspundă unei expuneri tot mai mari a minorilor pornografiei, hărţuirii şi vioolenţei online.

”@elonmusk, Will the bird protect our children? ” (”Ne va proteja pasărea copiii?”), a scris într-un mesaj postat pe Twitter şeful statului francez, referindu-se la logoul reţelei de socializare în formă de pasăre albastră. ”Absolument” (”absolut”), i-a răspuns în franceză patronul Twitter. ”Vom lua măsuri în această privinţă”, a adăugat el în engleză.

Laboratorul a fost inaugurat în cadrul unei reuniuni, la Palatiul Élysée, cu organizaţii nonguvernamentale şi reprezentanţi ai marilor platforme digitale şi motoatre de căutare - între alte Meta, Microsoft, Google, TikTok - cu ocazia Forumului de Paris al Păcii.

”Spaţiul digital nu poate fi un loc al fărădelegii. Aceasta este o luptă pe care am purtat-o împotriva terorismului, pe care o purtăm împotriva discursului urii online, Este ceea ce trebuie să continuăm la nivelul protecţiei copiilor noştri”, a subliniat Macron.

Laboratorul este însărcinat să identifice ”modalităţi bune de reglementare şi de protejare mai bună a copiilor noştri online”, a insistat şeful statului francez, care i-a îndemnat pe toţi actorii ”voluntari” să se alăture acestei iniţiative.