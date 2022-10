Elise Mertens, victorie în Tunisia și o mână de ajutor pentru Simona Halep! VIDEO

Jucătoarea belgiană Elise Mertens a câștigat al șapelea titlu al carierei, după ce s-a impus în finala de la Monastir (Tunisia).

În ultimul act al turneului de categorie WTA 250, Elise Mertens n-a avut milă de aroline Garcia, scor 6-2, 6-0.

A fost primul trofeu al sezonului pentru Elise Mertens (locul 42 WTA), care va urca de luni pe locul 36.

Și Caroline Garcia va urca până pe locul 10 WTA. Dacă tenismena franceză o învingea pe Elise Mertens în finală, ea ar fi trecut și peste Simona Halep (locul 9 WTA). Deocamdata, jucătoarea din Constanța, care a încheiat sezonul 2022, rămâne pe locul 9.

She claims her seventh career singles title on the Hologic WTA Tour, defeating Cornet 6-2, 6-0 in Monastir!#JasminOpen pic.twitter.com/mQas8KspOQ— wta (@WTA) October 9, 2022