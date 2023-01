Un elicopter s-a prăbușit miercuri, 18 ianuarie, în apropierea unei grădinițe și a clădirilor rezidențiale din Brovari, regiunea Kiev. 16 persoane au murit, inclusiv trei copii.

Agenția Interfax-Ucraina precizează că, printre cei decedați, se numără ministrul de Interne Denis Monastirski, prim-adjunctul ministrului de Interne Evgheni Enin și secretarul de stat Iuri Lubkovici. Practic, ministerul de Interne din Ucraina a rămas fără conducere.

"În orașul Brovari, un elicopter a căzut în apropierea unei grădinițe și a unei clădiri rezidențiale. La momentul tragediei, copiii și angajații instituției se aflau la grădiniță. În acest moment, toată lumea a fost evacuată. Sunt victime. La locul accidentului lucrează ambulanțe, poliție și pompieri", a postat pe Telegram Oleksii Kuleba, guvernatorul Kievului.

Din datele obținute de AFP de la Poliție, se știe că 18 persoane au murit, inclusiv trei copii, potrivit unui bilanț intermediar. Dintre acestea, 9 se aflau la bordul aeronavei. 26 de persoane au fost rănite, inclusiv 12 copii.

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023