De ce școala românească nu te pregătește pentru meseriile viitorului

Școala nu te pregătește pentru viitor, susțin elevii care au răspuns unui sondaj recent realizat de Asociația INACO.

Mai exact, 72% dintre cei intervievați au spus că sistemul educațional nu este adaptat pentru meseriile viitorului și nu îți dezvoltă aptitudinile necesare pentru acestea.

Creator de chatbot, chirurg de memorie, specialist în readucerea la viață și reîntregirea speciilor dispărute sunt doar câteva dintre meseriile care se vor căuta, se arată în studiu.

Ads

Pentru Ziare.com, Robert Avram, președintele Consiliului Elevilor, a explicat ce schimbări ar trebui să se facă în sistemul educațional.

Materiile nu mai sunt corelate cu realitatea

"Este clar că atunci când vorbim despre liceu e nevoie de o reformă reală și curajoasă în tot ceea ce înseamnă curriculum, planuri-cadru și programe școlare.

Dacă ne uităm puțin, în liceu elevii studiază după niște planuri-cadru aprobate în anul 2009. Sunt planuri-cadru aprobate de vârstă cu ei. Și este clar că nu mai sunt corelate cu realitatea din teren", explică Robert Avram.

Am solicitat noi planuri-cadru

"Nu putem spune că în 2009 erau aceleași nevoi ale societății, în general, și ale pieței muncii, ca cele din 2022. Vedem că lucrurile sunt de o dinamică extraordinară și se schimbă pe zi ce trece.

Noi am solicitat ministerului Educației să elaboreze planuri-cadru într-un timp cât mai scurt. Am înțeles că în toamna acestui an, vom avea planurile cadru definitivate în stare de proiect și apoi supuse aprobării. Ca ulterior să trecem la elaborare de programe", adaugă Robert Avram.

Ads

Trebuie să oferim mai multă autonomie școlilor

"Ce este foarte important este, pe de o parte, să oferim mai multă autonomie școlilor, astfel încât să pregătească elevii pentru nevoile comunității locale în care activează, iar pe de altă parte, să implicăm mai mult elevii în a-și alege materiile pe care le studiază.

Noi am cerut ca elevii să poată alege 40% din materiile pe care ei le studiază, practic să creștem ponderea și să redenumim materiile opționale în curriculum la decizia elevului în oferta școlii", spune președintele Consiliului Elevilor.

Elevii trebuie să își aleagă materiile

"Trebuie să avem de la bun început implicarea în mod real a elevilor. Și acum elevii au dreptul de a-și alege aceste materii opționale, însă de foarte multe ori ei, de fapt, nu își aleg. Primesc în față o foaie cu o singură variantă de răspuns, pentru completarea normei didactice pentru unii dintre profesorii lor.

Așa că nu putem să vorbim despre materii, de programe, care să vină cu adevărat ca un răspuns la nevoile elevilor. Și aici avem de lucrat. Pentru că altfel, nu putem vorbi despre o educație de calitate", a concluzionat Robert Avram.