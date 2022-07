Cum poate distruge anturajul un copil în jumătate de an: elev cu media peste 9 în gimnaziu a luat 2,95 la Evaluarea Națională

Una dintre marile frici ale oricărui părinte când vine vorba de copii este legată de anturajul acestora, prietenii pe care ar putea să-i aibă, fără știrea adulților, care ar putea să le influențeze negativ comportamentul, interesul pentru școală și chiar viitorul.

După încheierea perioadei examenelor, când mulți dintre părinții elevilor care au trecut cu bine de Evaluarea Națională și Bacalaureat respiră ușurați, relatarea directoarei unei școli confirmă scenariul negru al anturajului care poate transforma rapid un copil.

Aceasta a contacta Edupedu.ro pentru a trage un semnal de alarmă, după ce a asistat neputincioasă la transformarea unui elev care a parcurs în 6 luni drumul de la nota 9,59 la 2,95, cât a primit la Evaluarea Națională.

A intrat într-un anturaj nepotrivit

“A intrat într-un anturaj foarte nepotrivit, iar aspirațiile sale au luat o cale îndoielnică. De circa jumătate de an și-a schimbat foarte mult comportamentul atât la școală cât și în familie. Nici nu voia să se prezinte la examene”, a povestit directoarea Școlii Gimnaziale Nikos Kazantzakis din Brăila, Daniela Surdu.

“Copilul a fost foarte bun la învățătură mereu, dar de circa jumătate de an și-a schimbat foarte mult comportamentul atât la școală cât și în familie. A fost un elev implicat și iubit de la bun început, nu exista activitate de voluntariat, de ecologizare în parc, în curte, de parteneriat în școală sau proiect Erasmus la care să nu se implice.

Elevul este pentru noi, în acest moment ca și școală, o mare dezamăgire, pentru că a fost un elev foarte bun în toți anii de școală implicat în toate activitățile școlare și extrașcolare, am fost cu el în proiecte Erasmus. Chiar era speranța și mândria noastră alături de o altă colegă a lui de clasa VIII-a care a reușit mai bine la evaluare.

A intrat într-un anturaj foarte nepotrivit, iar aspirațiile sale au luat o cale îndoielnică. El își dorește să se ducă la muncă în Anglia să facă bani, spune că școala îl ajută cu nimic că oamenii cu școală sunt săraci și abia au ce să mănânce. Noi am încercat să-l sprijinim, să-l încurajăm permanent, sperând că va depăși un moment critic în adolescența sa. L-am încurajat zi de zi nu numai eu ca director și cadru didactic, nu doar doamna dirigintă care a fost a doua mamă pentru toată clasa, ci și tot personalul de la paznic, la administrator, la secretar”, a spus directoarea.

“Notele mici de la Evaluare nu le-a luat pentru că nu a știut, ci pentru că nu a fost interesat să scrie. În ziua evaluării a refuzat să vină să dea testul. M-am dus la el acasă pentru că stă foarte aproape, la două străzi distanță. Nu voia să vină. Părinții erau acasă, doamna dirigintă a sunat să-l cheme la școală să dea examenul pentru că are o șansă în plus dacă ia notă bună.

Din păcate, la prima probă a refuzat să scrie pur și simplu, iar a doua probă cea de matematică a boicotat-o, spunând că “de ce trebuie să se supună la examene, lui oricum nu-i pasă”, iar la repartizarea a venit plângând să îmi spună că ar fi vrut să meargă la un anumit liceu. Acum regretă, dar nu cred că a părăsit anturajul. Momentan a prins un loc la un liceu profesional pe locuri de etnie romă. La noi în școală, majoritatea copiilor locuiesc în Centrul Vechi și aparțin 90% din etnia romă.

I-am spus că voi ține legătura cu directoarea liceului unde a intrat. Sper să își revină și să fi fost doar o pasă proastă prin care a trecut. Ieri am avut o discuție cu el și cu mama lui cu care am avut o relație foarte apropiată mereu. Copilul chiar are capacitate să învețe și putea să reușească, este un copil inteligent, descurcăreț, prinde foarte repede și, totuși, uitați ce s-a întâmplat.

Părinții au încercat toate variantele de coerciție, mai puțin violența, firește: l-au închis în casă, i-au luat telefonul, toate metodele pe care le poate aplica un părinte. Și au pierdut controlul. Sunt niște oameni fără școală, mama nu știe să scrie și să citească, dar femeia i-a explicat în toate felurile că ea nu a avut parte de carte și vrea să le ofere copiilor mai multe șanse. Mama nu este școlarizată, dar cu toate acestea a insistat ca toți copiii ei să facă școală.

S-a făcut tot posibilul pentru el. Pentru mine este un mare regret, nu mă așteptam. Putea să se ducă la liceul sportiv, are condiție fizică, capacitate intelectuală”, a adăugat directoarea școlii.