Un elev, în vârstă de 17 ani, de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Flămânzi, a ajuns din sala de clasă la spital, luni, 4 aprilie, cu arsuri pe o mare suprafaţă a corpului, după un gest inconştient.

Elevii erau la ora de Educaţie tehnologică, când profesoara, care este şi directoarea liceului, a ieşit din clasă, pentru a rezolva o problemă de ordin administrativ.

Atunci s-a declanşat un adevărat haos în clasă şi pe hol, directoarea fiind avertizată de femeia de serviciu că unul dintre elevi luase foc în clasă.

„Am fost un pic ieşită în curtea şcolii, pentru că aveam de rezolvat un proiect de finanţare, era o problemă urgentă. Cât am fost ieşită la seră au venit directoarea adjunctă și agentul de pază, era liniște.

La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem.

Până să vină salvarea el striga mi-au dat foc, mi-au dat foc. Problema este că acest copil este cu CES (n.r., copiii cu nevoi educaționale speciale), are retard mintal, are multe probleme. Nu poți să-ți dai seama dacă realitatea lui are vreo treabă cu realitatea mediului înconjurător”, a declarat profesoara Mihaela Ştefănucă, directoarea liceului, pentru monitorulbt.ro.

Focul ar fi pornit de la un spray pentru ștergerea tablei

Toate clasele sunt dotate cu o tablă electronică și una magnetică. Tablele magnetice se șterg cu un spray care are la bază o substanță inflamabilă. Elevul ar fi șters în pauză tabla, iar apoi l-a luat să șteargă ce-a scris pe bancă.

De aici, însă, poveştile se separă.

„Copilul s-a dat cu acel spray de curățat tabla, care este inflamabil. Avea o brichetă în mână, iar colegii spun că au încercat să-i ia bricheta, timp în care s-a produs scânteia. Personal, m-am speriat foarte tare. Ceilalți colegi povesteau că în urmă cu o oră era cu bricheta și țigările la el”, a mai povestit directoarea.

Copilul incendiat are altă variantă. El le-a spus cadrelor medicale că ar fi fost incendiat de colegi.

Tânărul a ajuns la Urgențe în seara zilei de luni, preluat de o ambulanţă direct de la şcoală, iar după ce medicii pediatri l-au stabilizat, a fost direcţionat către Iaşi, din cauza arsurilor şi gradului acestora.

„Ieri după-amiază (n.r., luni), în jurul orei 18.00 a fost adus de la Flămânzi un copil de 17 ani care a fost victima colegilor. Din câte am înțeles, a fost stropit cu acetonă, apoi s-au jucat cu o brichetă sau un chibrit, și i-au dat > . Pacientul prezenta arsuri pe fața anterioară torace, regiunea cervicală și cea mentolieră, la nivelul mandibulei. Suprafața arsă 18-20%, iar gradele de arsură sunt de 2-3 și pe o mică suprafața chiar gradul 4, în zona sternului.

În urma consultării cu colegii de la chirurgie plastică cu colegii de la Clinica > Iași, s-a decis transferul pacientului. Starea generală la predarea pacientului la ambulanță era relativ bună, era conștient, cooperant, nu punea probleme deosebite. A fost trimis cu o ambulanță cu medic în condiții optime. Expunerea la flacără a fost scurtă pentru arsura de gradul 3-4, deci nu a ars foarte mult timp”, a declarat medicul primar pediatru Cătălin Mihailiuc (foto), coordonatorul CPU Pediatrie.

„Copiii îl învață ce să facă, iar el face, dacă are probleme”

Tatăl copilului a fost sunat de către paznicul unităţii de învăţământ, care i-a spus despre incident.Acesta a aflat că băiatul va fi trimis la Iaşi, unde îi va fi mai greu să ajungă, din cauza lipsei banilor.

„E ars în zona gâtului și a pieptului. Copiii îl învață ce să facă, iar el face, dacă are probleme. Ce spun copiii, el face, execută, iar apoi ei dădeau vina pe el. Acum este stabil.

Îl mai băteau colegii înainte, l-au umplut de câteva ori de sânge. În ultimul timp se înțelegea mai bine cu colegii.

Nu l-am văzut pe copil încă. Mă duc la Iași peste o zi, două, pentru că nu stau prea bine cu banii”, a povestit cu ochii în lacrimi Mihai Rădeanu, tatăl băiatului.

Soţia acestuia este grav bolnavă, din cauza unor afecţiuni cardiace şi este plecată de mai mult timp în Arad, astfel că bărbatul are grijă singur de copilul cu probleme şi este nevoit să muncească cu ziua prin vecini.

Poliția anchetează cazul

Poliţiştii vor trebui să stabilească acum dacă băiatul s-a autoincendiat sau dacă gestul a fost făcut de colegii săi, mai ales că produsul incriminat, deşi inflamabil, se aprinde greu dacă este pulverizat pe o suprafaţă şi apoi se încearcă aprinderea lui.

„În cauză, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Urmează să stabilim cu exactitate împrejurările în care s-ar fi produs fapta, iar în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale”, a declarat agent principal Delia Nenișcu (foto), purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.