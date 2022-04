Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit joi, 7 aprilie, despre condamnarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul ”Gala Bute”.

Ads

Liderul PSD a subliniat că nu se poate bucura de o astfel de decizie, însă a făcut comentarii despre ascensiunea politică a Elenei Udrea în politică.

”Nu am comentat niciodată o decizie a unui magistrat, indiferent dacă e judecător sau procuror, nu o să o fac nici de data aceasta. Nu pot să mă bucur, sub nicio formă. Am cunoscut-o foarte puţin pe doamna Elena Udrea, cred că o dată sau de două ori ne-am văzut. Contează foarte mult educaţia de bază pe care o primim fiecare şi cred că şi anturajul pe care ni-l alegem. Eu am rămas cu prietenii pe care îi am de 10-20 de ani şi cred că a contat foarte mult acest lucru. Totuşi, cea mai mare calitate a unui creştin este smerenia, câteodată trebuie să ne aducem aminte de acest lucru”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3.

Ads

El a vorbit şi despre ascensiunea rapidă a fostului ministru PDL, spunând că, în calitate de politician, ”e bine să nu arzi etape”.

”Dacă te trezeşti dintr-o dată, fără nicio muncă în interiorul partidului, dintr-o dată ministru la Ministerul Dezvoltării, care până la urmă e perla Guvernului, de obicei sfârşeşti... la tinerii politicieni eu le doresc să ia fiecare etapă. (...) E bine să treci prin toate etapele ca să înveţi. Orice urcuş foarte rapid are şi un coborâş pe măsură”, a declarat liderul PSD.

Ciolacu a vorbit şi despre situaţia fostului preşedinte Traian Băsescu, găsit vinovat de către instanţa de judecată pentru că a colaborat cu fosta Securitate.

”Mi-aş fi dorit să ştim adevărul măcar după primul mandat, nu să aflăm adevărul după 18 ani când, fără dar şi poate, este o palmă dată României acest fapt. Acum nu se comentează fiindcă există războiul şi se acoperă acest ecou şi poate ziarele din străinătate nu au abordat subiectul, dar e o mare palmă dată României ca un fost preşedinte, cu două mandate, justiţia să-l declare fost turnător al Securităţi, ştim ce a făcut securitate în România, foarte bine, noi am trăit acele timpuri”, a mai afirmat liderul PSD.