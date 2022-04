Elena Udrea mai are pe rolul Înaltei Curți un recurs în casație, în afara contestației în anulare care – odată respinsă – ia adus fostei șefe a Ministerului Dezvoltării condamnarea de 6 ani de închisoare în Dosarul Gala Bute. În această cale extraordinară de atac își pun speranțele atât Elena Udrea, cât și avocații acesteia.

Ads

Pe data de 16 mai se va lua în discuție recursul în casație formulat de Elena Udrea împotriva deciziei de condamnare din 2018 în Dosarul Gala Bute. Este ultima cale extraordinară de atac prin care aceasta mai poate răsturna, teoretic, condamnarea menținută pe numele ei de Înalta Curte. Udrea a pierdut pe rolul ICCJ o contestație în anulare, astfel că a rămas cu decizia din apel.

Cazurile în care se poate declara un recurs în casație sunt prevăzute limitativ de lege, de exemplu:

instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;

hotărârea cuprinde motive contradictorii ori motive străine de natura cauzei sau există o contradicţie între considerentele şi dispozitivul hotărârii

instanţa şi-a întemeiat hotărârea pe probe pentru care a fost aplicată sancţiunea excluderii sau în mod greşit s-a aplicat sancţiunea excluderii cu privire la probe legal administrate

instanţa nu s-a pronunţat asupra unuia sau mai multor motive de apel.

Ads

Astfel, avocații Elenei Udrea nu pot ieși din cadrul stabilit de Codul de procedură penală la Art. 438.

Elena Udrea ajunge tot la interpretarea deciziei CJUE

Acest lucru înseamnă că Elena Udrea ar trebui să convingă completul de 5 judecători de la ICCJ că ultima decizie a Curții Europene de Justiție (CJUE) se interpretează într-un mod cu totul diferit decât cel în care au făcut-o magistrații care i-au menținut, săptămâna trecută, decizia de condamnare.

Luni, 11 aprile, la patru zile de când ICCJ i-a respins Elenei Udrea contestația în anulare și a trimis-o la pușcărie, Curtea de Apel București a luat în discuție Dosarul Hidroelectrica, în care aceasta este judecată pentru banii pe care procurorii DNA și denunțătorii spun că i-ar fi luat de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu. În afară de acest proces, Udrea mai are pe rol Dosarul finanțării campaniei din 2009, unde CAB a condamnat-o pe fond la 8 ani cu executare.

Ads

„Astăzi s-a amânat judecarea cauzei pentru data de 9 mai, în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu doamna Udrea. Depinde ce e întâmplă în Bulgaria, dacă rămâne acolo, dacă va veni în țară. Există multiple posibilități de a fi audiată: cum a fost audiat domnule Buzăianu prin videoconferință, poate și dumneaei să fie audiată la fel. Și-a manifestat dorința de a da declaraţie în dosar încă de la termenele precedente. Ca urmare, instanța trebuie să admită această probă. Întotdeauna declarația persoanei cercetate este foarte importantă, pentru că numai ea poate să lămurească mai bine decât oricine anumite situații care sunt puse în discuție”, a declarat avocatul Elenei Udrea.

Avocat: „Decizia de condamnare e nedreaptă!”

Veronel Rădulescu a vorbit despre ce șanse mai are fostul ministru PDL al Dezvoltării de a scăpa de condamnare.

„(Am vorbit cu ea – n.r.) chiar în ziua în care s-a pronunțat decizia nedreaptă a Înaltei Curți. Nu, nu am știut (că va pleca din țară – n.r.). Alte lucruri ce puteam să discutăm decât de dosarele pe care le are pe rol și pe care le gestionez eu. Cea mai bună variantă și firească, normală, ar fi fost aceea ca doamna Udrea să fie prezentă personal în instanță, în stare de libertate, pentru că decizia prin care a fost respinsă contestația în anulare și nedreaptă și ieșită din limitele Constituției. V-aș mai aminti că doamna Udrea a plecat din țară într-un moment în care nu mai avea niciun fel de restricție de circulație, niciun fel de limitare a drepturilor sale personale. Nu am de unde să știu dacă avea informații (despre decizia de condamnare – n.r.) ar putea să fie o călătorie în interes personal care să nu aibă legătură cu acea decizie a ICCJ. Eu am speranțe mari în această cale extraordinară de atac (recursul în casație de pe data de 16 mai, la ICCJ – n.r.), pentru că este întemeiată pe textele prevăzute de lege și se raportează la situația de fapt din dosar”, a mai declarat Veronel Rădulescu.

Ads

Fostul ministru PDL al Turismului și Dezvoltării, Elena Udrea, a fost prinsă joi în Bulgaria, urmând a fi predată autorităţilor române. Ea a părăsit țara cu câteva ore înainte ca instanța supremă să îi respingă contestația în anulare declarată împotriva deciziei de condamnare din 2018, când a primit 6 ani de pușcărie în Dosarul „Gala Bute”.

Reamintim că este vorba despre o cale extraordinară de atac prin care Udrea a reușit să scape de respectiva condamnare, urmare a deciziei CCR pe tema nelegalei compuneri a completurilor de la Înalta Curte. În decembrie 2021, CJUE a statuat că dreptul european se aplică cu precădere în fața celui național în cauzele de fraudă cu bani europeni, o decizie în defavoarea Elenei Udrea.

Deși avocații ei – printre care și fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader – au încercat să convingă instanța supremă că decizia CJUE nu o privește pe Elena Udrea, magistrații au menținut, practic, decizia din apel, de dinaintea „scandalului completurilor” de la ICCJ.