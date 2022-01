Cum a redus Elena Lasconi la jumătate tarifele pentru gaz și energie electrică. "Sunt singurul primar cu această inițiativă"

Primarul orașului Câmpulung Muscel, județul Argeș, se laudă că a reușit să facă economii de 1,5 milioane de lei în bugetul municipiului plătind facturi mult reduse la gaz metan și energie electrică.

"La începutul mandatului am găsit o dezordine generală în ceea ce privește facturile la electricitate și gaze din Primărie și unitățile subordonate. Plăteam tarife diferite, unele chiar mai mari decât prețul pieței.

Ce am făcut? Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele pentru toate acestea. Rezultatul: de la 185 lei/KWh la gaze cât se plătea am negociat la 98 lei/KWh. La energie de la 325 lei/KWh la 231 lei/KWh. Am economisit aproape un milion și jumătate de lei, cam doi kilometri de drum asfaltat.

Contractele sunt valabile până la 1 Martie. Acum ne pregătim de o nouă negociere pe bursa de mărfuri pentru că, pur și simplu, AȘA SE FACE, dacă ești responsabil de banii publici. Adică, de taxele și impozitele fiecăruia dintre voi.

Important: o astfel de negociere nu a avut loc niciodată în Câmpulung. Sunt singurul primar care a avut această inițiativă. Mă mândresc cu această premieră, dar și mai tare cu banii economisiți!

Mi s-au pus multe bețe în roate să nu pot realiza această negociere. Reclamații peste reclamații, la Curtea de Conturi, DNA etc. Sunt foarte liniștită pentru că tot ceea ce fac e perfect legal, transparent și corect. Concluziile le trageți voi", scrie primarul Elena Lasconi pe Facebook.