Consilierul lui Răzvan Burleanu, reacție vehementă împotriva selecționerului: "Mai prost de atât nu se poate"

Edward Iordănescu e contestat dur nu doar din exterior, ci chiar din interiorul FRF.

O reacție neașteptat de vehementă a avut-o Andrei Vochin, consilerul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF.

"Am spus după meciul cu Muntenegru, din cercul interior, că văd un lucru bun. Niciodată nu am putea juca mai prost decât am jucat cu Muntenegru. Nu-mi aduc aminte să fi văzut pe faţa jucătorilor atâta teamă ca la meciul ăla. Am jucat cu Franţa, Spania, Lewandowski, Germania.

Niciodată nu am văzut o asemenea teamă de a pasa, de a intra în joc, de a arăta valoarea, care nu cred că era inferioară echipei Muntenegrului, fără Savic şi Jovetic. M-a surprins neplăcut chestia asta, n-am văzut-o până acum, ceea ce mă face să cred că sunt din ce în ce mai apăsaţi. Culmea, ultimul meci bun făcut de naţionala României, nu sunt specialist, dar a fost cu Germania. Încep să cred că atunci când avem puţin statutul de favorit ne speriem de el. Jucăm bine cu Germania, în amicale cu Spania, şi când joci cu unii de teapa ta, precum Islanda, clacăm.

Dacă s-a referit la rezultate, da, era o naţională nefuncţională, că n-a produs rezultate. La nivel de rezultate, e în continuare nefuncţională. La nivel de joc, Edi e încă la început. E devreme să tragi linie, cât timp ceilalţi antrenori au avut 30 de meciuri înainte", a declarat Andrei Vochin pentru OrangeSport.

România va întâlni Finlanda sâmbătă seara pe stadionul Giulești, de la ora 21.45, în direct pe Antena 1.