Suporterii clubului CSA Steaua i-au fluierat pe Edward Iordănescu și pe Octavian Popescu și i-au înjurat pe șefii federației. România a pierdut cu 1-0 meciul cu Grecia de pe stadionul Steaua.

Edward Iordănescu a tras două concluzii amare după eșecul cu Grecia la debutul său ca selecționer:

1. Nivelul echipei naționale e unul scăzut.

2. Stadionul Steaua nu mai e casa primitoare a naționalei, așa cum se întâmpla pe vremuri.

Iordănescu despre….

Ads

1. Echipa națională și jocul prestat

"Echipa națională nu este funcțională, sunt multe lucruri de pus la punct. În prima repriză nu am avut ritm de joc, circulație, consistență.

Nu pot fabrica jucători, asta e clar! Nu pot să îi scor din joben. În momentul de față, ăștia sunt. Am știut unde vin, am știut că sunt multe lucruri de pus la punct. Asta e naționala noastră în momentul de față, nu avem alta.

Știu ce am de făcut în viitor. Am încredere că într-un timp relativ scurt putem să ne ridicăm nivelul și să producem rezultate semnificativ mai bune. Consider că repriza a doua ne-a aparținut, repriza a doua a fost altceva.

Prefer să facem acum greșelile, decât să le facem mai târziu".

2. Fluierăturile fanilor

"Din păcate, naționala nu a mai livrat rezultate și există o stare de spirit specifică. Nu mi-aș fi dorit să fie la debut o astfel de atmosferă, astfel de momente ostile. Rămâne dorința noastră ca în viitor să putem avea alte rezultate și să ne apropiem publicul mult mai tare.

Credeți că ostilitatea a fost un impuls de moment? Sunt lucruri adunate în timp. A fost o necalificare la Mondial, cu asta trebuie să ne confruntăm. Jucătorii trebuie să arate caracter, trebuie să ne ridicăm și să aducem publicul înapoi. Nu putem să condamnăm publicul. Așa a simțit, așa s-a exprimat. Gloria nu ți-o dă nimeni cadou. Trebuie să muncești pentru a o câștiga.

Ads

A fost un război al fanilor și cu anumiți jucători, sunt lucruri pe care nu le pot controla. Credeți că e normal să fluieri un debutant, pe Tavi Popescu? Va fi infinit mai greu dacă nu avem suportul și răbdarea publicului. Trebuie să încurajăm jucătorii tineri. Dacă huiduim un debutant, e greu. Nu mă așteptam la aceste reacții”.

În viitor vom fi extrem de atenți la selecție și cine vine să bifeze doar un joc la națională se va elimina