Edward Iordănescu: "Vom vedea o nouă națională!" De ce nu i-a chemat pe Maxim și pe Mitriță

Astăzi, de la ora 21.45, România va întâlni reprezentativa Finlandei la Helsinki.

Partida de pe stadionul Olimpic va fi transmisă în direct de Antena 1.

Este al cincilea meci pentru România în Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a treia), după ce tricolorii au înregistrat trei eșecuri și o singură victorie, chiar contra Finlandei, pe Giulești.

România ocupă ultimul loc în grupă, cu 3 puncte. Bosnia are 8, Macedonia de Nord are 7, iar Finlanda are 4.

Cum a prefațat Edward Iordănescu meciul

"Încrederea și așteptările rămân la fel de mari și am argumente în sensul ăsta. Sunt sigur că în iunie nu ne-am atins potențialul maxim și am avut și o doză mare de neșansă. Îmi doresc să vedem o nouă națională, cu o nouă abordare, consolidarea unei echipe care să aibă șanse reale pentru calificarea la Campionatul EuropeanȚ, a declarat Edward Iordănescu.

"Jucătorii încep să înțeleagă și să își însușească din dorinețele noastre, din sarcinile pe care le trasăm. Trebuie să începem să arătăm ca o echipă și să schimbăm imaginea și impresia lăsată", a mai spus selecționerul.

Referitor la neconvocarea unor jucători precum Alexandru Maxim sau Alexandru Mitriță, Iordănescu a lăsat de înțeles că aceștia erau indolenți când veneau la prima reprezentativă.

"Cu Maxim am avut mai multe discuții, un jucător special, care produce foarte lucruri bune la echipa lui de club. Mitriță este un jucător care are ștate vechi, inclusiv în mandatul meu. Ce pot să spun este că pe lângă talent și formă de moment pentru mine un criteriu care a devenit fundamental este ca jucăorii să vină cu toată convingerea, să n-aibă rețineri și să pună tot ce au mai bun în slujba echipei naționale".