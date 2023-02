Educatoarea care a lăsat un copil de 6 ani nemâncat pentru că ar fi furat o jucărie: "Mi-a pus băiatul la colț cu mâinile sus. I-a dat o riglă la palmă"

Pedepsele folosite cu zeci de ani în urmă în sistemul de învățământ din România sunt folosite în continuare de educatoare în unele grădinițe.

Este cazul relatat de o mamă în mediul online. Femeia a depus deja o reclamație la inspectorat și caută soluții pentru a fi luate măsuri împotriva educatoarei care i-a pedepsit copilul, după cum a scris pe Facebook.

"Am fost pentru două săptămâni cu fetița cea mare la terapie. Am dus băiețelul de 6 ani la părinții mei. Pentru că el este foarte sociabil, părinții au socotit ca i-ar plăcea la grădinița din sat.

După câteva zile de grădi a apărut un conflict cu o jucarică lipsă, doamna a socotit de urgență că ar fi vorba de băiatul meu. Fără să discute cu el sa lămurească dacă e așa, doar din spusele altei fetițe de 4 anișori, mi-a pus băiatul la colț cu mâinile sus.

El a ținut să explice că nu a luat nimic, dar i s-a zis că va primi două rigle la palmă dacă deschide gura.

În acest timp, copiii au stat la masă și doamna a fost de părere că fetița ce dăduse vina pe el să-i mănânce pachetul.

În acest timp doamna l-a dat pe băiețel ca exemplu, ce pățesc copiii furăcioși. Când s-a terminat pedeapsa cu mâinile sus, i-a dat o riglă la palmă și l-a trimis acasă.

A doua zi am aflat și nu am mai permis să meargă. Am început consilierea psihologică, educatoarea nu recunoaște nimic, spunând că mă dă în judecată pentru asta. Doresc să știu cum ar trebui să procedez, vă rog mult, am nevoie de un răspuns pertinent", a scris femeia pe grupul Avocatul online.

"Am făcut plângere la Inspectorat", a adăugat femeia.

"Cel mai bine ar fi să vă consultați cu un avocat"

În comentarii, toți se arată revoltați și propun diferite soluții. Unii îi recomandă să consulte și un avocat.

"Și chiar dacă ar fi luat jucăria, este în mare măsură ca o educatoare să explice copilului că mai întâi se cere frumos cu vorba bună, așa copilul se închide în el și ceilalți copii din grupă de asta nu spun, le este frică de ea, vorbiți și cu alți părinți să întrebe copiii ce s-a întâmplat la grădi!"

"Să se facă anchetă, iar dacă nu se rezolvă nici așa, mergeți mai departe. Nu putem să acceptăm asemenea comportament din partea unui cadru didactic. Nu eșți în stare, nu ai răbdare, nu ești deschisă și caldă cu copiii, clar nu ai ce căuta în colectivitate!"

"O educatoare pune o fetiță să-i mănânce pachețelul colegului ei, presupus hoț? Instigă fetița la infracționalitate? Lasă fără hrană un copil, băiețelul?

Educatoarea asta a auzit de “prezumția de nevinovăție“ când a pus copilul la zid, fără să cerceteze dacă e vinovat sau nu? S-a găsit jucăria “furată“ asupra lui? Dar de “rele tratamente aplicate minorului“ a auzit?

Cei de la Inspectorat știu ce face educatoarea/ angajata lor în clasă? Dar cei de la Protecția Copilului și cei de la Poliție, știu? Vă amenință cu un proces? Asta ce vrea să fie, pe lângă amenințare și intimidare?"

"Cel mai bine ar fi să vă consultați cu un avocat, iar el o să vă îndrume spre judecată, altfel n-aveți cum să va faceți dreptate, iar la proces o să participe și copii, (un copil nu are cum să mintă), Cred că o să fie întrebat copilul dumneavoastră și colegii lui."

"Educatoarea ar trebui să le ofere siguranță și încredere"

"Văd din ce în ce mai multe cazuri de genul ăsta. Eu cred că ele își fac meseria doar pentru bani, de aici vin toate problemele. Ca să fii educator, în primul rând trebuie să știi să împărtășești dragoste și înțelegere celor mici, educatoarea ar trebui să le ofere siguranță și încredere în ei, pe când aici, nu le oferă decât frică pentru ziua de mâine când vor merge la grădiniță!".