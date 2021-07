Ministerul Tinereruui si Sportului, Eduard Novac a raspuns la criticile formulate de omul de afaceri Ion Tiriac, fost presedinte al FR Tenis, spunand ca mama l-a invatat ca trebuie sa respecte batranii.

Tiriac a spus, luni, ca MTS nu poate taia finantarea tenisului, deoarece aceasta nu exista. El i-a cerut ministrului sa deblocheze suma de sase milioane de lei pe care o daoreaza federatiei.

"M-a intrebat un domn de care n-am auzit in viata mea, dar care am inteles ca va fi inlocuit de la MTS. Ce finantare sa taie? E imposibil sa taie finantarea, daca taie, ar trebui sa taie ceva care exista. Dumnealui e lefter, n-are doi lei in buzunar. El se face ca da bani comitetului, comitetul se face ca da bani jucatorilor. Noi n-am avut bani sa facem sa jucam pe zgura la Fed Cup. Tare drag mi-ar fi sa se duca la Guvern si sa spuna ca are de dat sase milioane la FRT, ca e o decizie executorie", a spus, luni, Ion Tiriac despre Novak, care a amenintat cu taierea finantarii FR Tenis din cauza neparticiparii jucatoarelor romane in proba olimpica de simplu.

In replica, Novak a negat orice datorie a MTS-ului catre FR Tenis.

"Referitor la tenis si tehnic vorbind, declaratiile mele au fost pe neparticiparea sportivelor la Jocurile Olimpice. Nu poate o federatie sa declare ca motivul neparticiparii este accidentarea, cand aceste sportive joaca acum la Wimbledon. Putem sa vorbim tehnic orice legat de finantarea MTS-ului, de finantarea COSR-ului catre aceasta federatie.

Aceasta federatie nu a fost finantata patru ani de catre MTS, a avut probleme destul de importate, juridice, dar COSR a finantat si COSR-ul trebuie sa faca o evaluare clara si sa aduca o decizie in acest sens, daca acesti sportivi sunt datori sau nu, ca aceste finantari au fost strict pe niste proiecte foarte importante.

Referitor la persoana mea, mama m-a invatat un singur lucrur, trebuie sa respecti batranii, trebuie sa respecti oameni in varsta, asa ca eu pe aceasta tema nu pot sa comentez mai mult. (n.r. - despre banii solictati de FRT) Trebuie sa vedem despre ce e vorba, pentru ca inca la mine nu a ajuns acest lucru, ca noi sa fim datori cu 5-6 milioane de lei pentru tenis. Daca ar fi fost asa ceva, cred ca si executorul ar fi fost la usa noastra. Dar nu stiu daca exista asa ceva. Verificam si o sa stim exact", a declarat Novak, marti, intr-o conferinta de presa.

Intrebat daca a vorbit cu jucatoarele de tenis pentru a afla motivul neparticiparii la JO de la Tokyo, el a raspuns: "Nu, ca nu sunt in tara, joaca la competitie, inca nu am reusit acest lucru, dar cu siguranta cand vor fi in tara le astept cu mare placere la minister."

Novak a mai spus ca ministerul analizeaza cererea echipei FCSB de a juca pe Stadionul Arcul de Triumf, iar acest lucru va fi posibil daca este loc.

"Mai avem si alte cereri. Avem si cerere a Rapidului, chair acum lucram la calendarul competitional pe Arcul de Triumf si in curand o sa facem public calendarul de evenimente. Dar daca cu siguranta este loc, sunt bine veniti. Chiar ieri s-a discutat pe calendar si zilele acestea avem rezolutia si daca este liber, cu siguranta se joaca", a precizat ministrul.

Despre Euro-20, Novak a spus ca organizarea din Romania a fost un succes: "Ne-am ales cu o competitie frumoasa, financiar nu tin eu contabilitatea, nici la FRF, nici la UEFA. Noi am fost partenerii care am ajutat, am fost un fel de big brother care am stat in spate si am ajutat cu orcie ca sa-si poata organiza evenimentul. Mi-as fi dorit ca echipa nationala sa joace la acest eveniment si asa ar fi fost perfect. Dar am organizat, a iesit foarte frumos si haideti sa vedem in viitor ce putem sa mai facem."

