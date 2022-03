Selecționerul Edi Iordănescu răspunde criticilor: ”Hai să fim obiectivi, că altfel mai ratăm o campanie!”

Selecţionerul Edward Iordănescu s-a arătat nemulţumit, după meciul amical din Israel, încheiat cu scorul de 2-2, de criticile primite după debutul său pe banca echipei naţionale, în întâlnirea anterioară, pierdută cu Grecia, scor 0-1.

"În primul rând trebuie să analizăm contextul, e final de acţiune, un context fantastic de greu pentru noi, ştiţi prin ce am trecut, ştiţi cât de greu ne-a fost şi de aceea salut în mod deosebit efortul echipei. Au fost foarte multe momente bune, am arătat în multe momente un fotbal bun, am arătat că ne putem organiza foarte bine, cred că dacă eram un pic mai inspiraţi, mai atenţi puteam să plecăm cu un rezultat mai bun, care conta pentru moralul nostru, în special al băieţilor, al echipei.

Am avut două adversare extrem de competitive, aţi văzut şi Israelul astăzi ce forţă ofensivă are, a marcat cinci goluri Austriei aici, e o echipă cu multă calitate, dar hai să fim foarte obiectivi, am avut o primă repriză foarte bună. Am stat bine în teren, am controlat zonele, am propus o organizare defensivă foarte bună, cu momente de reacţie foarte bune, de tranziţie. Prima repriză a fost din punctul meu de vedere totală.

Ads

În repriza a doua am pierdut în primul rând energie, am pierdut din agresivitate, din intensitate, am pierdut iniţiativa şi am pierdut teren. Dar prin ce am trecut în aceste zile, ce probleme am avut, mă aşteptam să se întâmple acest lucru. Încercăm să analizăm, să ne inspirăm şi din lucrurile care au fost bune şi foarte bune şi în acelaşi timp să analizăm ce a fost mai puţin bun. Dar să nu uitaţi că noi şi în prima repriză am avut ocazii de 3-0, am avut 3-4 ocazii şi în repriza a doua, din păcate plecăm cu un egal şi sper să terminăm aceste momente de naivitate acum, iar în iunie să avem alt echilibru mental şi ca joc.

Eu sunt pregătit pentru orice critică, ştiu unde am venit, mi-am asumat, ştiu calea, cred foarte tare în potenţialul acestei echipe care în repeiza a doua cu Grecia a arătat că are mijloace, astăzi a arătat că are mijloace, dar dacă nu facem front comun în spatele echipei şi, vă spun din intimitatea grupului, e un grup care pentru a se dezvolta şi a performa are nevoie să-i fim alături, are nevoie să-i facem front comun, are nevoie să fim mai pozitivi, mai constructivi, în rest criticaţi-mă pe mine, nu e nicio problemă, cu toate că mi se par şi lucruri care sunt departe de ceea ce înseamnă minim de bun simţ şi echilibru.

Ads

Despre un antrenor nou-venit, indiferent care este numele lui, după patru zile în care a avut jumătate de echipă pe teren şi jumătate izolată prin camere, că nu am schimbat jocul echipei, atunci asta este! Nu am nico problemă, sunt pregătit şi pentru asta, îmi asum tot.

Însă, hai să fim obiectivi dacă vrem să criticăm, că altfel mai ratăm o campanie, pleacă Iordănescu, vine altcineva şi o luăm de la capăt şi nu cred că asta vrem. Eu spun că la sfârşitul campaniei se poate întâmpla şi un lucru nefericit, să mai ratăm o campanie. Ceea ce nu cred, eu cred că avem potenţial şi echipa va arăta forţă, dar este o echipă care are nevoie de suport, care are nevoie de sprijin şi din exterior, nu numai din interior.

Ads

(n.r. - dacă e mai greu decât se aştepta) Nu, am fost pregătit pentru asta, am deja o bază solidă în spate, am debutat şi jucători tineri, am adus şi jucători care au micşorat semnificativ media de vârstă, 25 de ani, am vzăut că mi s-au pus şi vorbe în gură şi mi-au fost interpretate, o să fiu la Bucureşti şi o să fiu deschis ca să le analizăm pe toate. Sprijiniţi echipa pentru că are nevoie şi pentru că astăzi a arătat foarte multe momente de fotbal bun", a declarat Iordănescu, la microfonul ProX.

România a remizat, marţi, în deplasare, la Netanya, scor 2-2 (2-0), într-un meci amical disputat cu reprezentativa Israelului. Tricolorii au condus cu 2-0, dar au evoluat foarte slab în repriza a doua, putând chiar pierde partida.