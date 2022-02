Noul selecţioner al echipei naţionale, Edward Iordănescu, a declarat, marţi, că nu-l va convoca pe Nicolae Stanciu, transferat în China, pentru meciurile amicale cu Grecia şi Israel, însă jucătorul va rămâne în vederile sale.

"Cei care au un istoric bun la echipa naţională, ceea ce înseamnă prezenţe în echipa naţională, în sensul că în ultima perioadă au fost activi, au avut continuitate, au făcut lucruri, cum e cazul lui Florin Niţă sau al lui Stanciu, care ştim că în continuare au ce să ofere pentru echipa naţională, eu încerc să-i ajut şi nu am un criteriu clar, cum a fost în trecut, dacă nu joacă este exclus din start. Dar în acelaşi timp sunt foarte conştient că, dacă există această problemă şi jucătorul nu joacă, va fi greu să-l ajuţi. Însă, cum e cazul Niţă, eu cred că totuşi putem să-l ajutăm, să-l convocăm. Îl ajut în sensul că ştim că are valoare, că poate ajuta în continuare echipa naţională şi este o mână întinsă ca ulterior să-şi recapete statutul şi să ne ajute. O eventuală convocare a lui, chiar dacă nu a jucat foarte mult în ultima perioadă, ar fi un mesaj puternic de susţinere pentru el în faţa clubului, nu înseamnă automat că şi va fi în poartă, vom vedea ce cere momentul, primează tot timpul interesul echipei naţionale. E foarte uşor să zici, domne, nu joacă, ok, la revedere! Avem aşa de multe soluţii încât să ne permitem luxul ăsta? Dacă persistă situaţia asta şi un jucător, indiferent de numele lui, iese din circuit pe termen mediu, lung la echipa de club, e greu să mai mizez pe el. (n.r. - despre convocarea lui Nicolae Stanciu) E foarte important ce va face acolo, cum se va adapta, dacă va juca, dacă va avea continuitate. Putem să apelăm la o strategie, în sensul că din capul locului nu vom putea avea jucători care să joace toate cele patru jocuri, atunci putem apela la un sistem de rotaţie cu nişte riscuri controlate cât de cât. Nu-mi place să schimb foarte mult, spun asta cu tărie, pentru a avea cât mai multă omogenitate, să avem mecanismele de joc cât mai puţin afectate, dar nu avem ce să facem. Atunci, putem să-l convocăm şi să nu-l folosim în primul joc sau în al doilea joc, să-l folosim în jocul 3 şi jocul 4, să-i câştigăm timp sau să-l folosim în jocul 2 şi jocul 4. Nu iese din calcule, pentru că nu cred că ne permitem luxul să renunţăm la un jucător ca Stanciu. Pentru Grecia şi Israel sunt şanse infime să-l convoc, pentru că abia acum merge acolo. Îi dau timp să se adapteze, să cunoască locul, să înveţe ce se întâmplă acolo, să se adapteze cu tot ce înseamnă viaţă socială şi fotbalul propriu-zis. Dar dacă el intră pe un făgaş normal, joacă, are continutate şi expriamarea lui e bună, cu siguranţă ca fi şi el foarte monitorizat. (n.r. - dacă va merge să-l vadă în China) Vedem. În fiecare pauză între jocuri îmi doresc să fac o deplasare, cu toate că nu-mi place avionul, am teamă de zboruri, în special de astea lunigi, dar mi le asum şi pe astea. Iau în calcul orice. Încep cu cei cei care îmi sunt mai accesibili aici, încep să-i grupez un pic, am acum Italia, poate urmează Turcia", a declarat Iordănescu, la Digi Sport.

Întrebat despre posibilitatea ca Ionel Gane să-i devină secund, Iordănescu a răspuns: "Este unul dintre cei cu care discut, săptămâna asta cu siguranţă vom concluziona cu secundul. Nu pot să mă antepronunţ, pentru că nu este o decizie finală."

Nicolae Stanciu a plecat de la Slavia Praga şi a semnat cu echipa chineză Wuhan Three Towns FC. Anunţul plecării sale a fost făcut de clubul ceh, care a precizat că mutarea s-a făcut cu acordul ambelor părţi.

Până la jocurile oficiale din vară, din Liga Naţiunilor, reprezentativa României va întâlni în două jocuri amicale Grecia, la 25 martie, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, şi Israel, în 29 martie, la Netanya. Acestea vor fi şi primele partide ale lui selecţionerului Edward Iordănescu pe banca tricolorilor.