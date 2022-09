Federația i-a decis soarta selecționerului Edi Iordănescu: ”Credem că e cel mai bine”

Comisia Tehnică a FRF, întrunită vineri pentru a analiza activitatea staff-ului tehnic al primei reprezentative, a decis să propună continuarea colaborării cu selecţionerul Edward Iordănescu.

“Am spus-o şi o repet, am tot schimbat antrenori. S-a discutat asta şi în şedinţă şi credem că e cel mai bine să avem continuitate. Am plecat la un drum cu Edi şi nu ne abatem acum de la el. În plus, s-au văzut lucruri bune la echipa naţională la ultima acţiune, lucruri care ne dau speranţă pentru preliminariile pentru EURO 2024, chiar dacă în viitoarea ediţie a Ligii Naţiunilor vom evolua din nou în Liga C, la fel ca şi la prima ediţie, când era totuşi o altă structură a grupelor”, a spus Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, potrivit frf.ro.

Referitor la tragerea la sorţi care va avea loc la 9 octombrie, Stoichiţă a declarat: “Ne dorim grupa din care să ne calificăm. Trebuie să avem şi puţin noroc, dar şi să fim optimişti. Meciurile cu Muntenegru ne-au costat, pentru că dacă ne uităm la ceilalţi doi adversari vom vedea că am fost peste ei la rezultate directe. E bine că nu am retrogradat în urna a 4-a pentru tragerea la sorţi. Oricum nu se putea prin prisma faptului că Germania nu participă în preliminarii, iar Rusia e exclusă, dar nici nu am fost unul dintre cele două cel mai slab clasate locuri 4 din Liga B”.

Luni, 3 octombrie, va avea loc o şedinţă specială a Comitetului Executiv al FRF, online, unde se va supune spre aprobare propunerea Comisiei Tehnice.