Întâmplare fabuloasă cu selecționerul României. Mesajul primit de Edi Iordănescu pe trecerea de pietoni de la un pensionar

Selecţionerul Edward Iordănescu a dezvălui într-un interviu acordat FRF TV că o persoană în vârstă l-a oprit pe stradă şi l-a rugat să le transmită jucărilor să lupte.

"E volum de muncă, dar cred că în orice domeniu şi în orice meserie atunci când vrei să faci lucrurile cât mai bine, trebuie să te dăruieşti în sensul ăsta şi sunt lucruri diferite. E şi muncă de teren, mergi la jocuri, urmăreşti echipe, jucători, dar şi mult scouting, multă monitorizare, centralizare de informaţii, e o muncă un pic diferită, dar încercăm să ne adaptăm şi sunt sigur că o vom face.

Dacă e ceva care îmi lipseşte este activitatea zilnică pe teren pe care nu o mai avem ca în trecut. E o provocare dorinţa asta de a observa jucătorii cât mai bine, ei să fie sănătoşi, să joace şi parcă aşteptăm, aşa, fiecare week-end cu emoţie, să-i urmărim pe toţi, să le ţinem pumnii şi să fie sănătoşi să aibă cât mai multe minute şi să fie bine atunci când vin la echipa naţională. (n.r. - despre prima noapte ca selecţioner) Să spun cum am intrat pe uşa cantonamentului, pe poarta cantonamentului, am intrat cu emoţie, o emoţie pozitiă, constructivă şi cu multă ambiţie şi determinare. Noaptea a fost liniştită pentru că am stat de multe ori aici, sunt lucruri care îmi sunt cunoscute şi a fost ok.

Sunt cele mai importante nopţile de după joc, pentru că, dacă există rezultatele pe care le aşteptăm, cu atăt mai bune şi liniştite vor fi şi nopţile. (n.r. - despre selecţie) Eu spun că avem de unde, trebuie să facă eforturi şi băieţii să dea tot ce au mai bun, cu gândul ca după aia să ne strângem şi să producem rezultate, pentru că fotbalul românesc are nevoie de performanţă şi trebuie să dăm totul ca să o atingem.

(n.r. - despre primul meci pe Stadionul Steaua) Reprezint românii şi România, nu pot să mă poziţionez de o parte sau de alta a vreunui club, dar acolo am copilărit şi o spun cu mândrie, au fost perioade frumoase pentru mine, clipe deosebite şi, cu siguranţă, chiar dacă am mai fost pe stadion, acum vin din poziţia de antrenor al echipei naţionale şi vor fi momente unice, care vor rămâne în sufletul meu.

Sper să producem şi un rezultat bun, susţinut de un joc consistent, pentru că e nevoie de un nou început, cu un mesaj puternic pentru toată lumea, în special pentru suporterii echipei naţionale. (n.r. - despre mesajul pe care îl transmite jucătorului înaintea primului cantonament) Hai să încep cu mesajul pe care eu l-am primit, chiar recent. Pe stradă fiind, pe trecerea de pietoni, un om mai în vârstă, un domn pensionar, probabil, m-a oprit şi-a spus: Domnul Iordănescu, vă rog, transmiteţi-le să lupte. Atât!

Şi cred că sunt cuvinte profunde, dar adevărate. Este ceea ce voi încerca să fac, asta mi-am propus de la început, ca să construim o mentalitate care să arate suporterilor că ştim ce vrem, că dăm totul pe teren pentru obiectiv, iar ei să vină aproape de noi, pentru că împreuncă cu siguranţă avem alte şanse", a declarat Iordănescu.

România va disputa două partide amicale în luna martie, ambele transmise live de PRO TV şi Radio România Actualităţi:

România – Grecia, vineri, 25 martie, ora 20.15, pe Stadionul Steaua;

Israel – România, marţi, 29 martie, ora 20.45, Stadionul Netanya.