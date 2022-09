Selecționerul Edi Iordănescu, discurs incredibil înaintea meciului România - Bosnia

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că la echipa naţională este nevoie de continuitate, el subliniind că meciul cu Bosnia, ultimul din Liga Naţiunilor, va fi unul disputat, cu "adversar degajat".

"Ne-am demonstrat că putem să funcţionăm bine în echipă, am demonstrat că putem avea şi iniţiativa, am avut multe momente bune. Când interpretezi jocul cum trebuie, putem produce un fotbal bun. Pot spune că dacă analizăm toate cele 5 jocuri, exceptând dublă manşă cu Muntenegru, care ne-a pus la pământ, echipa a avut trei jocuri bune.

În Bosnia meritam cel puţin un punct, cu Finlanda acasă am câştigat, iar in retur ar fi trebuit să câştigăm. Prioritatea pentru noi este acum victoria la ultimul meci cu Bosnia. În noiembrie trebuie să fie jocurile consolidării. Cu Finlanda mi s-a părut că am regăsit spiritul, o altă mentalitate, alt curaj, încredere şi preocupare. Trebuie să plecăm de la faptul că am arătat o altă imagine şi rrebuie să consolidăm acest lucru. Cu Bosnia va fi un joc disputat, cu un adversar care va veni degajat, dar şi mai motivat decât ne aşteptăm", a declarat Iordănescu.

Selecţionerul consideră că la echipa naţională este nevoie de continuitate. "Consider că la echipa naţională puteau fi şi alte nume de selecţioner. Consider că antrenorii români sunt foarte buni, am călătorit foarte mult mai demult, am interacţionat cu mulţi antrenori, iar românul lucrează ştiin'ific, analitic.

Voiam să spun că nu este drept ca de la prima acţiune, cu două jocuri amicale, deja discutam de viitor, de antrenor, cât va sta. Cred că am arătat disponibilitate totală opiniei publice şi mass media, dar când depăşim p anumită graniţă şi apar jigniri, depăşeşte capacitea mea de înţelegere. Dacă iubepti cu adevărat ţara şi echipa naţiona;ă, eşti critic, dar au fost lucruri care descalifică pe unii.

Iordănescu, unde a fost, a muncit, în 12 ani am lucrat cu peste 500 de jucători, am parcurs etape fireşti. Când sunt analizat eu, ar trebui mai multă obiectivitate. Puţină toleranţă, încredere...Important este să aducem trei puncte în acest ultim joc,

Cred că trebuie să fie continuitate, aş fi spus asta şi dacă era altcineva în locul meu, dar după această acţiune este normal să ne aşezăm, să discutăm, echipa naţională este primordială. Când vezi ce se întâmplă cu 1, 2, 3 selecţioneri înaintea ta, te aştepţi la orice. dacă nu lucrăm în echipă şi ne punem piedici în continuu, acest scenariu va continua la infinit", a mai spus selecţionerul Iordănescu.

Echipa României va evolua, luni, de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti din Bucureşti, în compania reprezentativei din Bosnia şi Herţegovina, în ultima etapă a Grupei 3 din Liga B a Ligii Naţiunilor.