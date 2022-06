Edi Iordănescu, după înfrângerea cu Muntenegru: "E frustrant. Îmi cer scuze "

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, că îşi cere scuze suporterilor pentru rezultatul cu Muntenegru, subliniind că îşi asumă responsabilitatea. Întrebat dacă mai rămâne la naţională, el a spus că deciziile trebuie luate "la rece, nu la cald" şi a precizat că România primează.

"Am primit confirmări dure că am fost la pământ din punct de vedere fizic. Îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze, este un moment trist pentru toţi. Responsabilitatea este a mea, mi-am asumat-o mereu. Ne chinuim să facem o echipă, dacă u poţi şi din punct de vedere fizic...cum a fost în seara asta...nu ne-am ajutat nici noi, nici şansa. Echipa nu a vrut, ci doar atât am putut.

Ads

Ne-au lipsit Ianis Hagi, Stanciu, Dennis Man. Nu există prea multe lucruri pozitive, trebuie să analizăm bine şi să vedem ce e de făcut. Este un moment greu de digerat, tot ce contează este viitorul României. Eu voi pune mereu pe primul loc interesul României, e frustrant şi pentru mine, realitatea e că s-au creat adversităţi din trecut, vorbim la rece, nu la cald. România primează", a declarat Iordănescu la Prima TV.

Selecţionata României a pierdut din nou cu Muntenegru, de această dată pe Stadionul Giuleşti, scor 0-3, într-un meci din Liga Naţiunilor. În "dubla" cu Muntenegru, România a primit 5 goluri.