Reacția selecționerului Edi Iordănescu după ce România este la un pas să cadă în lumea a treia a fotbalului

Edward Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale a României, a fost mulţumit de mentalitatea cu care tricolorii au abordat partida de la Helsinki, de vineri seara, cu Finlanda, scor 1-1.

”Am pregătit jocul pentru victorie, pentru cele trei puncte. Am început cu o medie de vârstă de 26 de ani, am păstrat nişte puncte fixe, jucători cu care vrem să construim. Nu am câştigat cele trei puncte, dar am câştigat mentalitate pentru viitor. Cred că am arătat că putem să jucăm fotbal şi să producem rezultate.

Echipa a început bine, chiar dacă am primit gol am avut o circulaţie bună a mingii, am avut două şuturi în bară. Echipa a căutat golul şi în repriza a doua şi am reuşit să marcăm.

Am avut o posesie mult mai bună, am produs multe ocazii. Pe final puteam pierde, dar ne-am asumat şi riscuri. Am schimbat impulsionând jocul ofensiv şi căutând să câştigăm. Am încredere în potenţialul echipei şi că, în curând, putem să ridicăm nivelul. Important este că echipa a arătat alt spirit.

În ceea ce mă priveşte haideţi să aşteptăm ultimul joc, cel cu Bosnia, după care tragem linie. Simt că mi s-au făcut multe nedreptăţi, încă de la prima acţiune a naţionalei. Eu cer încredere şi răbdare, nu pentru mine, ci pentru echipă.

Avem nevoie să ne regăsim. Dacă nu reuşim să arătăm ceea ce toată lumea aşteaptă, atunci nu contează interesul meu, ci interesul echipei naţionale”, a declarat Edward Iordănescu la Antena 1.

Echipa României a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul de la Helsinki, cu echipa Finlandei, în penultima etapă a grupelor Ligii Naţiunilor.

În Liga B, Grupa 3, România este pe ultimul loc, cu 4 puncte obţinute în cinci meciuri. Lider este Bosnia, cu 11 puncte, pe locul doi este Muntenegru – 7 puncte şi pe trei se află Finlanda – 5 puncte.

Ultima etapă a grupei 3 va avea loc luni, 26 septembrie: România – Bosnia, Muntenegru – Finlanda. Ambele partide sunt programate la ora 21.45.

La finalul etapei de luni, câştigătoarea grupei va promova în Liga A şi echipa de pe locul 4 va retrograda în Liga C.