Ce a spus Edi Iordănescu despre sprijinul din zona politică. "Am fost susținut de americani"

Edi Iordănescu a comentat zvonurile potrivit cărora ar fi fost susținut din zona politică pentru postul de antrenor al României.

Tehnicianul a fost prezentat oficial într-o conferiță de presă ca noul selecționer.

Edi Iordănescu îî va antrena pe tricolori pentru Liga Națiunilor și pentru campania de calificare EURO 2024.

"Am fost susținut de americani (râde). E bine că ați deschis acest subiect, cred că putem să-l închidem odată pentru totdeauna.

În 12 ani am fost activ, am fost implicat în mai multe proiecte. Cred că în acești 12 ani, puterea politică s-a schimbat de cel puțin 20 de ori. Nu cred că cineva a făcut o pasiune pentru mine, consider că cine a spus asta îmi aduce un afront important în ceea ce înseamnă munca mea.

Toate echipele pe care le-am preluat au mers în sus, chiar dacă au fost cazuri când nu am dus la capăt un proiect. Cred că cine susține acest lucru este lipsit de logică elementară sau este doar rău intenționat. Dacă politicul s-ar fi implicat, înseamnă că mai face și lucruri bune", a spus Edi Iordănescu la conferința de prezentare ca selecționer al României.