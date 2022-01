Edi Iordănescu, la un pas de moarte, la Rapid, dintr-o eroare medicală! Cine i-a salvat viața viitorului selecționer

Edi Iordănescu, antrenorul care va prelua naționala României, a fost un fotbalist mediocru.

Fiul cel mare al fostului selecționer al României, Anghel Iordănescu, a jucat la Steaua, Sportul Studențesc, Panionios, Diplomatic Focșani, Rapid, Rocar, Alki Larnaca, Petrolul și FC Vaslui, dar cu apariții meteorice, strângând doar 43 de meciuri oficiale în primele două ligi.

Edi a avut un moment de cumpănă pe când era la Rapid, povestit chiar de el într-un interviu pentru gsp.ro.

Într-un meci amical la Braşov, cu Tractorul, un adversar i-a pus crampoanele pe spate şi a ajuns la spital. Doctorii l-au asigurat că nu are nimic şi a urcat cu echipa în Poiană, în cantonament. Doctorul de atunci al Rapidului, Marian Dumitru, şi-a dat însă imediat seama că ceva nu e în regulă şi l-a adus de urgenţă la Spitalul Militar din Bucureşti.

"Aveam hemoragie internă la rinichi, două luni am stat pe perfuzii, iar un an am fost out. Dacă rămîneam în noaptea aia în cantonament, îmi era fatal", a povestit Edi pentru sursa citată.

La 26 de ani, el a abandonat cariera de fotbalist și s-a dedicat antrenoratului.