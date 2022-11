Mesajul lui Edi Iordănescu pentru români după victoria categorică a naționalei în Moldova

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, duminică seară, că echipa naţională a reuşit două meciuri amicale bune cu Slovenia şi Republica Moldova, subliniind că tricolorii au avut un tonus bun şi au reacţionat bine.

"Cred că per total a fost o acţiune reuşită. Am făcut trei reprize bune din patru. Avem 9 jucători tineri, media de vârstă este de 23 de ani, cred că este cea mia tânără echipă din istorie. Echipa a avut un joc bun, tonus, a reacţionat bine. Regret că ne-a lipsit un pic de atenţie să reuşim un rezultat bun şi cu Slovenia. Fotbalul românesc are potenţial şi viitor. Pentru debutanţi, asta îi obligă să construim o echipă puternică, să meargă la Europene", a spus Iordănescu la Pro Arena.

Ads

Selecţionerul a dorit să transmită şi o urare pentru români înainte de ziua naţională: "Unitate şi La mulţi Ani. Un cadou mic pentru români, dar sper să vină şi cel mare, să mergem la CE".

Echipa naţională a României a învins, duminică seara, la Chişinău, naţionala Republicii Moldovei, scor 5-0, în ultimul meci susţinut de tricolori în anul 2022.