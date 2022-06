Fără victorie la națională, Edi Iordănescu face promisiuni românilor. Ce a spus selectionerul înaintea meciului cu Finlanda

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că încrederea sa rămâne nezdruncinată, în ciuda criticilor venite în urma debutului nereuşit în Liga Naţiunilor.

"Cu siguranţă că îmi doream un debut semnificativ mai reuşit, în acelaşi timp meseria mea îmi cere echilibru, maturitate şi sunt foarte conştient că în fotbal totul este posibil.

Ads

Am fost pregătit pentru orice fel de scenariu, realitatea este că am văzut prin ce au trecut şi colegii dinaintea mea şi asta m-a făcut să fiu pregătit şi pentru astfel de momente. Încrederea mea rămâne puternică, nezdruncinată chiar, şi la fel speranţa că, printr-un rezultat pozitiv, toată situaţia se poate schimba în favoarea noastră. Mai mult decât atât, ştiu că grupul de jucători are nevoie de un rezultat pozitiv pentru un declic. A fost şi multă neşansă, pentru că în trei dintre meciuri meritam mai mult", a afimat Iordănescu.

El s-a arătat pregătit să îşi însuşească criticile în urma jocurilor slabe din primele două etape ale Ligii Naţiunilor.

"Eu sunt pregătit să îmi însuşesc şi criticile, fiecare analizează, sunt de acord cu absolut orice fel de opinie. E o provocare majoră să ne regăsim încrederea, la capitolul ăsta sufeream dinainte de aceste două jocuri. Eu nu am venit la echipa naţională fără să fac o analiză profundă, pentru că responsabilitatea era foarte mare.

Ads

În plus, eram la răscruce din punct de vedere al deciziilor, în ceea ce însemna cariera mea. Când am vorbit de carieră spuneam că sunt în continuare un antrenor destul de tânăr care are o carieră în desfăşurare şi încearcă să îşi construiască o carieră solidă. E cu totul altceva decât a fost interpretat", a completat Iordănescu.

Întrebat dacă va demisiona în cazul în care echipă naţională va termina grupa pe ultimul loc, Iordănescu a spus: "Eu ştiu că am un contract, ştiu că am un target de îndeplinit, ştiu că am un meci pe care încerc să îl pregătesc cât mai bine pentru că ne dorim foarte mult trei puncte. Sunt sigur că dacă luăm trei puncte vom vedea altfel lucrurile din multe puncte de vedere, cu mai multă speranţă. Sunt extrem de pregătit pentru un joc foarte dificil".

Ads

Tehnicianul s-a arătat conştient de situaţia "tristă" de la echipa naţională, dar a precizat că vede pespective de redresare.

"Şi eu mi-aş fi dorit să fim infinit mai bine, dar nu suntem de ceva timp. Eu îmi doresc în continuare, avem jocuri, am nişte obiective trasate, în septembrie este o prima linie de analiză, dar în contextul acesta foarte puţin important sunt eu. Important este viitorul echipei naţionale. Eu sunt extrem de bine ancorat în realitate şi contează pentru mine mai mult decât orice echipa naţională şi viitorul ei.

Am arătat că nu sunt ranchiunos, nu sunt orgolios, am vorbit cu foştii selecţioneri ca să înţeleg cât mai bine situaţia, să am cele mai bune soluţii în ecuaţii, pentru a da şansă în plus, sunt conştient de situaţie. Concluziile nu sunt foarte bune, sunt concluzii triste, dar în acelaşi timp eu văd perspective, pentru că mereu mă inspir din ceea ce înseamnă trecutul echipei naţionale, din faptul că fotbalistul român a avut talent, dar ca să putem spune că sunt valoroşi acum trebuie să fie pachetul complet, trebuie să avem toate acele elemente care ne lipsesc de la fundaţie", a completat Edward Iordănescu.

Ads

Selecţionerul afirmă că mentalitatea tricolorilor este punctul la care trebuie lucrat cel mai mult, definind "fundaţia" echipei naţionale drept fragilă în momentul de faţă.

"Din punctul meu de vedere, la fundaţie este problema cea mai mare. Fundaţia aceea, dacă nu este solidă şi este fragilă aşa cum este momentul de faţă, e greu să ne ducem spre performanţă. Iar pentru mine fundaţie reprezintă acea mentalitate, spirit, atitudine, patriotism, devotament capacitatea de luptă, de a te motiva, de a da totul în joc, de a lupta pentru fiecare minge cu orice adversar în spate. Lucrurile astea se cultivă, se dezvolta. Nu pot să le pun în cârca jucătorilor, pentru că are legătură cu noi toţi cei care îi formăm şi care contribuim la formarea lor, la dezvoltarea lor, pentru că aici vorbim de vârful piramidei şi la echipa naţională lucrurile acestea ar trebui să fie foarte bine definite. Şi noi să nu stăm să vorbim foarte mult despre lucrurile astea. Vorbim despre jucători care să vină compleţi", a mai spus Iordănescu.

El a făcut o comparaţie cu selecţionerul Finlandei, aflat de 7 ani la conducerea băncii tehnice, precizând că în 21 de zile nu a reuşit să schimbe foarte multe lucruri.

"Jucăm mâine cu Finlanda, antrenorul Finlandei intră în anul al şaptelea, eu în total am 21 de zile cu echipa, din care vreo 10 au fost cu carantină data trecută. Cu siguranţă că nu pot schimba într-un timp atât de scurt şi nu pot influenţa atât de mult cât mi-aş şi dori această fundaţie. Mă lupt ca să construiesc mentalitatea potrivită, să aducem spiritul înapoi. Ştiu că şi colegii dinaintea mea au lucrat aici, din păcate asta este problema cea mai mare", a mai spus selecţionerul României.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni selecţionata Finlandei, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti, în cadrul celei de-a 3-a etape din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.

În primele două jocuri din Liga Naţiunilor, România a fost învinsă în deplasare de Muntenegru, cu 2-0, şi de Bosnia-Herţegovina, cu 1-0, aflându-se pe ultimul loc în grupă, fără vreun punct.