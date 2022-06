Vă gândiți la demisie? Ce răspuns a dat Edi Iordănescu, selecționerul fără victorie la națională de când a preluat echipa

Edi Iordănescu și-a început mandatul la echipa națională la începutul acestui an și are în palmares trei înfrângeri și un egal.

România este pe ultimul loc în grupa din care face parte în Liga Națiunilor, iar diseară, de la ora 21.45 întâlnește Finanda, liderul grupei.

Edi Iordănescu (44 ani) a fost întrebat, la conferința de presă, dinaintea partidei de azi, dacă se gândește la demiei, în cazul unui nou rezultat negativ.

"Eu ştiu că am un contract, ştiu că am un target de îndeplinit, ştiu că am un meci pe care încerc să îl pregătesc cât mai bine pentru că ne dorim foarte mult trei puncte. Sunt sigur că dacă luăm trei puncte vom vedea altfel lucrurile din multe puncte de vedere, cu mai multă speranţă. Sunt extrem de pregătit pentru un joc foarte dificil", a răspuns selecționerul.

Echipa probabilă a României pentru meciul de diseară:

România: Fl. Niță - Rațiu, Chiricheș, Burcă, Bancu - D. Olaru, M. Marin, Cicâldău - Sorescu, G. Pușcaș, Oct. Popescu

Rezerve: H. Moldovan, Aioani, Cr. Manea, Ad. Rus, Camora, Al. Crețu, Al. Maxim, R. Marin, V. Mihăilă, Hanca, A. Ivan, Fl. Tănase

Partida se joacă în această seară, de la ora 21.45, și va fi transmisă în direct pe Antena 1.