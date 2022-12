Explicațiile selecționerului Edi Iordănescu după ce România a pierdut un fotbalist în dauna Italiei

Edi Iordănescu a reacționat după ce Daniel Boloca a ales Italia.

Fotbalistul a fost convocat în această toamnă la naționala României, unde a jucat doar 6 minute în amicalul cu Slovenia.

Născut și crescut în Italia, Boloca joacă la Frosinone în Serie B și a fost chemat de Roberto Mancini pentru o acțiune de pregătire a campioanei europene.

Selecționerul României, Edi Iordănescu, a spus lucrurilor pe nume despre cazul acestui fotbalist.

"Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Vrem să ne schimbăm atitudinea sau vrem să ne jucăm de-a echipa națională și să ratăm calificări. E foarte important acest moment pentru a întări niște principii clare și de nenegociat.

Îl urmăresc pe Daniel Boloca din luna februarie. I-am văzut aproape toate meciurile. Pe colegul meu Jerry Gane l-am trimis la Frosinone. A avut o discuție cu familia, cu conducerea clubului, cu antrenorul. Am avut și eu o discuție cu el în încercarea de a-l convinge să vină la echipa națională.

Este născut în Italia, este crescut în Italia, este vorbitor de limba italiană. Nu a fost ușor, dar am început un proces pentru a-l aduce. Au fost mai multe discuții, am continuat să îl urmărim. Ne-am ocupat inclusiv de pașaportul lui. Când am putut să îl aducem, l-am adus, a fost ultima acțiune din Liga Națiunilor. El s-a arătat convins, entuziasmat, la fel și familia lui. A mărturisit că nu a putut dormi de bucurie și că e o mândrie să reprezinte România.

Procesul lui de integrare a fost mai complex. Nevorbind limba română, nefiind familiarizat cu echipa națională, am luat-o pas cu pas. Nu era ușor pentru noi atunci când a fost ultima dublă. Nu l-am debutat atunci, dar am continuat să îl urmărim și să ținem legătura. I-am dat de înțeles că e în vizorul nostru și că are ușa deschisă la echipa națională.

L-am reconvocat, a venit cu o atitudine bună, cu implicare, cu alt curaj, mult mai detașat. Băieții l-au primit bine, l-am integrat, dar a dat semne că mai are nevoie de timp pentru a se obișnui cu mediul de la națională. L-am simțit cu emoții când l-am debutat. Era să intre cu tricoul de încălzire pe el.

De la asta până la ce s-a întâmplat, pentru mine e un mare semn de întrebare. Vorbim despre câte minute a jucat. La echipa națională trebuie să vii necondiționat, nu vorbim de minute. Când i-am întins o mână, nu erau foarte multe mâini întinse. El mai avea nevoie de timp, pe care noi eram pregătiți să i-l oferim. Acest băiat are mult potențial. Are potential pentru Serie A.

A venit această convocare de la naționala Italiei pentru un trial, iar prioritățile lui s-au schimbat. După ce s-a terminat acțiunea, a venit la mine, mi-a mulțumit, mi-a urat sărbători fericite. I-am zis că nu are de ce să îmi mulțumească, fiindcă avem încredere în el.

Eu cred că această convocare din partea naționalei Italiei l-a întors din drum. A zis că dacă are 1% șansă pentru naționala Italiei, pentru el este mai important decât orice. Probabil vede în această șansa să îmbrace tricoul Italiei. M-au surprins declarațiile părinților. M-aș fi bucurat ca lucrurile să fie mai asumate. Ca să ne legăm de minute, înseamnă că eu nu am principii, valori și nu am ce căuta la națională.

Când eu l-am convocat, câtă lume îl cunoștea, câtă lume știa de el? Dacă nu primea această șansă, am convingerea că mergea mai departe cu România. Cred că lucrurile erau mai simple dacă spunea că are o șansă cu Italia, că își asumă și vrea să riște.

Să dea Dumnezeu să îmbrace tricoul Italiei, dar dacă nu mizăm pe jucătorii care vin cu toată încredere, dacă nu se regăsesc în ceea ce înseamnă această responsabilitatea.. Nu pot merge să aleg eu pentru un jucător. A venit această șansă, îi urăm baftă dacă el a ales asta.

L-am văzut cu multe emoții, băieții au remarcat asta. Am zis că e normal. Într-un an s-au întâmplat niște lucruri deosebite pentru el, a început să joace în Serie B, a prins naționala României. Nu îl condamn. Singurul lucru care m-a deranjat a fost această scuză pe care nu o văd normală. Pentru mine nu este justificată. Trebuie să ne hotărâm ce vrem.

Eu l-am urmărit. Sunt nouă luni de zile, puțină lume îl cunoștea, puțina lume era interesată de el. Dacă eu sunt vinovat pentru tot procesul ăsta, înseamnă că trebuia să stau în banca mea și să nu mai caut jucători", a spus Edi Iordănescu la Digisport.

Daniel Boloca este născut în Italia din părinți români.