Artistul britanic Ed Sheeran va trebui să se prezinte în faţă justiţiei americane într-un proces de plagiat intentat de moştenitorii lui Ed Townsend, co-autor al melodiei "Let's Get It On" de Marvin Gaye.

Acuzat în 2016 că s-a inspirat din melodia "Let's Get It On" de Marvin Gaye pentru "Thinking Out Loud", Ed Sheeran se va confrunta în tribunal cu moştenitorii co-autorului cântecului.

Hotărârea a fost anunţată, joi, de Louis Stanton, judecător principal pentru districtul de Sud din New York. Potrivit Billboard, această procedură legală va avea drept scop stabilirea dacă melodia de succes a lui Ed Sheeran încalcă sau nu drepturile de autor ale titlului lui Marvin Gaye, lansat în 1973.

"Deşi cele două compoziţii muzicale nu sunt identice, un juriu ar putea constata că acordurile şi ritmul armonic al cântecelor sunt foarte apropiate", a spus Louis Stanton în observaţiile relatate de New York Post.

Plângerea, care datează din 2016, a fost depusă de bancherul David Pullman şi compania sa Structured Asset Sales, care deţine o parte din patrimoniul co-semnatarului "Let's Get It On", Ed Townsend.

Aceştia din urmă pretind 100 de milioane de dolari de la Ed Sheeran şi se asigură că artistul şi co-scenarista sa Amy Wadge "au copiat şi exploatat, fără autorizaţie sau credit" melodia lui Marvin Gaye, "inclusiv melodia, ritmurile, armoniile sale, tobele, linia de bas, refrenul, tempo-ul", după cum a precizat BBC.

Acest proces, care va avea loc la Manhattan şi a cărui dată nu a fost încă stabilită, vine la şase luni după un caz similar în care Ed Sheeran a fost acuzat de plagiat, de data aceasta pentru piesa "Shape Of You".

La începutul lunii aprilie, cântăreţul britanic în vârstă de 31 de ani a câştigat procesul la Înalta Curte din Londra şi a primit plata a peste un milion de euro daune pentru a-şi acoperi cheltuielile de judecată. În urma deciziei, Ed Sheeran a criticat afirmaţiile "fără temei" privind drepturile de autor, despre care el spune că sunt "mult prea comune".

Nu este prima dată când discografia lui Marvin Gaye face obiectul unor proceduri judiciare pentru plagiat. În 2018, artiştii Pharrell Williams şi Robin Thicke au fost obligaţi să plătească despăgubiri de 5 milioane de dolari moştenitorilor cântăreţului, de la care au copiat parţial titlul "Got to Give It Up" pentru celebra lor melodie "Blurred Lines".